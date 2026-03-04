Nghi can sát hại hàng xóm ra đầu thú sau 27 năm trốn ở nước ngoài

Bắc NinhNguyễn Văn Phong sau 27 năm lẩn trốn tại Trung Quốc để tránh bị xử lý về hành vi sát hại hàng xóm đã ra đầu thú.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết hôm nay Phong, 53 tuổi, trú tổ dân phố Phúc Hạ, đã đến Công an phường Đa Mai đầu thú về hành vi giết người.

Phong đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự để tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Phong khi ra đầu thú. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ, cuối năm 1997, do mâu thuẫn bột phát, Phong đã sát hại một người hàng xóm cùng tổ dân phố và bị khởi tố. Nhưng năm 1999, Phong sang Trung Quốc và lẩn trốn suốt 27 năm qua.

Cùng năm 1999, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cũ phát lệnh truy nã với Phong. Sau khi nắm bắt được thông tin về nghi phạm, công an nhiều lần đến gặp gỡ gia đình để tuyên truyền, vận động. Phong đồng ý về nước đầu thú.

Phạm Dự