Nghi can sát hại ba người trong gia đình bị bắt

Phú YênĐoàn Minh Hải, 34 tuổi, nghi can sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ bị Cục cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt khi đang lẩn trốn tại Sài Gòn.

Tối 29/5, Phòng trọng án Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết đã phát hiện và khống chế Đoàn Minh Hải tại quận 12, TP HCM. Anh ta tỏ ra khá bình thản, chấp hành mọi yêu cầu. Hiện, nghi can đã được bàn giao cho Công an tỉnh Phú Yên di lý về phục vụ điều tra.

Đoàn Minh Hải bị trinh sát hình sự khống chế ở quận 12, TP HCM, tối 29/5. Ảnh: Nhật Vy.

Sáng cùng ngày, cụ Trần Thị Hiên, 85 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, gọi cửa nhưng không thấy vợ chồng con trai là Nguyễn Cu, 60 tuổi, cùng các cháu trả lời. Khi hàng xóm chạy sang phá cửa, phát hiện thi thể vợ chồng ông Cu và con gái tên Dương, 28 tuổi, nằm trên vũng máu. Riêng bé gái 3 tuổi con chị Dương mất tích. Hiện trường vụ án có dấu vết giằng co, nhiều vật dụng trong nhà bị xáo trộn.

Cụ Hiên cho biết, tối qua đi đám giỗ về muộn, thấy nhà đóng cửa, tắt điện, gọi mãi không được tưởng mọi người đi vắng nên cụ nằm ngủ ngoài hiên. Đến sáng nay, bà lão tiếp tục gọi cửa cũng không được.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết con gái của chị Dương sau đó được phát hiện đang ở nhà ông bà nội tại cùng khu phố - cách khoảng 500 m. Hải là nghi can gây án nhưng không có mặt tại địa phương.

Sáng nay người dân kéo đến nhà ông Cu nghe ngóng tin tức. Ảnh: Thì Toan

Khu vực xảy ra án mạng nhà dân thưa thớt, cách nhau cả trăm mét. Người dân xung quanh cho biết tối qua không nghe tiếng động bất thường từ nhà ông Cu. Mấy năm nay chị Dương ly hôn chồng là Đoàn Minh Hải, đưa con gái về sống với cha mẹ. Gần đây Hải nhiều lần đến tìm, cãi vã, giành nuôi con.

Gia đình ông Cu kinh tế khó khăn, hai người con trai phải đi làm thuê kiếm sống. Ông làm nghề bán vé số nhưng gần đây mắc bệnh hiểm nghèo phải ở nhà, còn người vợ đi nhặt ve chai.

