Nghi can phóng hoả đôi nam nữ ở Sài Gòn bị bắt

Trần Dương Tú, 28 tuổi, bị cáo buộc phóng hoả căn phòng tại quận 12 khiến bạn gái cũ tử vong, một nam thanh niên bị bỏng nặng.

Ngày 8/12, Tú bị Công an quận 12 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM áp giải đi thực nghiệm hiện trường tại căn nhà trên đường Đông Hưng Thuận 2, phường Đông Hưng Thuận. Bước đầu, nghi can bị cáo buộc hành vi Giết người.

Cảnh sát khám nghiệm xung quanh căn nhà bị phóng hỏa. Ảnh: Nhật Vy

Bước đầu, Tú khai có quan hệ yêu đương và sống chung với cô gái 22 tuổi tại căn phòng thuê ở lầu một ngôi nhà 4 tầng này. Thời gian gần đây hai người xảy ra mâu thuẫn gay gắt, Tú dọn ra ngoài ở. Mấy ngày trước anh ta biết bạn gái có người yêu mới nên sinh lòng thù hận.

Tối 7/12, Tú đến quán cà phê gần nơi cô gái ở, chờ thời cơ "trả thù tình". Do vẫn giữ chìa khóa căn nhà nên anh ta mở cửa vào trong, trốn ở chỗ khuất. Chờ đến rạng sáng hôm nay, khi cô gái và bạn trai ngủ say, Tú vào phòng phóng hoả rồi bỏ trốn.

Người dân phát hiện lửa bùng cháy dữ dội đã hô hoán, gọi cảnh sát, phá cửa dập tắt đám cháy. Đôi nam nữ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng toàn thân. Tuy nhiên, cô gái đã chết; nam thanh niên bị bỏng 98%, tiên lượng xấu.

Căn phòng ở tầng một bị cháy. Ảnh: Nhật Vy

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định đám cháy do "tác động từ bên ngoài và có chủ ý". Lấy lời khai của người dân và các dữ liệu trích xuất từ camera an ninh xung quanh khu vực, cảnh sát bắt Tú khi anh ta quay trở lại gần hiện trường nghe ngóng tính hình.

Nhật Vy