Nghi can phi tang thi thể vợ ở Vĩnh Long bị bắt

Trương Văn Út, 46 tuổi, sát hại vợ 62 tuổi, rồi phân thi thể thành nhiều phần, phi tang dưới sông ở huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Trưa 9/2, Út bị Công an huyện Tam Bình cùng Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Nghi can đang được di lý về Vĩnh Long để phục vụ điều tra.

Trương Văn Út khi bị bắt. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Bước đầu Út thừa nhận do ghen tuông nên đã sát hại vợ 62 tuổi (không phải 40 tuổi như thông tin ban đầu) ngụ ở quận 1, TP HCM, rồi phân thi thể thành nhiều khúc, quăng xuống sông để phi tang. Tuy nhiên, nghi can chưa khai rõ thời gian, quá trình gây án.

Theo cơ quan điều tra, Út quê cà Mau, kết hôn với nạn nhân rồi về xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, thuê trọ khoảng 3 tháng qua, ít tiếp xúc với những người xung quanh.

Từ chiều 7/2 đến nay, người dân và lực lượng chức năng huyện Tam Bình phát hiện nhiều bộ phận thi thể trên tuyến kênh Xáng ở xã Mỹ Thạnh Trung. Quá trình điều tra cảnh sát xác định được danh tính nạn nhân và Út là thủ phạm.

An Bình