Nghi can giết người ở Sài Gòn bị bắt sau 3 ngày trốn trong đồng chanh

Nguyễn Thanh Tâm, nghi can sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở TP HCM cướp xe SH mode, trốn 3 ngày trong đồng chanh ở Long An, bị cảnh sát bắt trưa 9/1.

Cảnh sát bắt Nguyễn Thanh Tâm - nghi can giết người cướp SH ở TP HCM (bị trùm mặt), trưa 9/1. Ảnh: Đình Văn

Lúc 10h30, sau nhiều ngày lùng sục, cảnh sát bắt được Tâm, 27 tuổi, tại đồng chanh ở huyện Bến Lức, Long An. Nghi can bị còng tay, trùm đầu, được cảnh sát mặc thường phục áp giải ra bên ngoài.

Cảnh sát dẫn giải nghi can giết người ở Sài Gòn Nghi can bị cảnh sát dẫn giải khỏi nơi ấn náu. Video: Nguyễn Điệp - Đình Văn

Trong suốt 3 ngày qua, hàng trăm cảnh sát hình sự, cơ động, giao thông Công an Long An phối hợp Công an TP HCM phong tỏa khu đồng trồng chanh rộng hàng trăm ha, nhiều kênh rạch, chỉ có thể đi bộ, để truy tìm Tâm. Cảnh sát đã chia nhau vạch từng lùm cây, sử dụng chó nghiệp vụ và flycam lùng sục các điểm khả nghi trên cánh đồng để tìm nghi can.

Đồng chanh (hình vuông) nơi nghi can lẩn trốn 3 ngày qua. Ảnh: Đình Văn

Vụ án mạng xảy ra trưa 3 hôm trước. Người dân nghe tiếng thét lớn từ quán cà phê trên quốc Lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM. Tiếp đó, một gã đàn ông quần áo dính máu chạy xe SH mode phóng nhanh về phía huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Mọi người đến quán kiểm tra, phát hiện nữ nhân viên 30 tuổi nằm thoi thóp với nhiều vết thương. Được đưa đi cấp cứu, song nạn nhân đã tử vong.

Công an TP HCM phối hợp với tỉnh Long An trích xuất camera truy bắt đến chiều thì phát hiện người có nhân dạng tương tự ở khu vực đường tỉnh 830, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức. Một số người tìm hình ảnh nghi can phát tán trên mạng, xác nhận thanh niên này có nhiều đặc điểm trùng khớp, liền báo công an.

Quán cà phê nơi nghi can gây án. Ảnh: Nhật Vy

Nhận tin báo, công an tổ chức truy đuổi nghi can một đoạn thì anh ta vứt xe máy bên đường, lẩn trốn trong khu đất rộng lớn địa hình phức tạp thuộc ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức. Đây là cánh đồng trồng chanh rộng hàng trăm ha, nhiều kênh rạch, chỉ có thể đi bộ. Phía bên kia cánh đồng là địa phận xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Đình Văn - Quốc Thắng