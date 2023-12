Nghi can dùng liềm cướp tiền chủ cây xăng bị bắt

Quảng NamVũ Viết Hải, 41 tuổi, bị bắt sau 9 ngày dùng liềm khống chế chủ cây xăng để cướp hơn 15 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Vũ Viết Hải, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, bị bắt 7h sáng nay khi đang trốn ở phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ.

Hải đang đối mặt với cáo buộc cướp tài sản.

Vũ Viết Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, tối 26/11, Hải đi xe máy mang biển số giả đến cây xăng bán lẻ Tiên Cảnh ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, chờ khách vãn mới đi vào, đề nghị đổ xăng cho xe máy của mình. Khi chủ cây xăng đang bơm xăng, nghi can rút liềm trong người, từ phía sau quàng tay dí vào cổ uy hiếp.

Thời điểm này, cây xăng có một nhân viên ngồi phía trong kiểm đếm tiền và ghi sổ sách. Hải yêu cầu chủ cây xăng đưa hết tiền trong túi, tổng cộng hơn 15 triệu đồng.

Cầm liềm uy hiếp chủ cây xăng cướp tiền

Theo đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, Hải khai trốn ở nhiều nơi. Sáng 5/12, Hải về thành phố Tam Kỳ, mượn xe máy và giật túi xách của một phụ nữ trên đường Bạch Đằng, bên trong có 100.000 đồng và một điện thoại.

Nghi vụ cướp này và cướp tiền ở cây xăng Tiên Cảnh có liên quan, Công an thành phố Tam Kỳ lần theo dấu vết đã phát hiện ra Hải.

Hải không nghề nghiệp ổn định, theo cha mẹ từ huyện Chương Mỹ, Hà Nội vào lập nghiệp ở thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My theo diện kinh tế mới.

Đắc Thành