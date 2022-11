Nghi can đâm gục 2 người ở Sài Gòn bị bắt

Nguyễn Văn Quang, 29 tuổi, mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu nên khi đi hát karaoke về đã chặn đường đâm một người chết, một người trọng thương tại TP Thủ Đức.

Chiều 18/11, Quang (quê Nghệ An) bị Công an TP Thủ Đức phối hợp Công an TP HCM lấy lời khai, làm rõ vụ án mạng.

Cảnh sát phong toả hiện trường nạn nhân bị đâm chết, tối 17/11. Ảnh: Hồ Đinh

Theo điều tra ban đầu, tối hôm qua, Quang và một số công nhân tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ trên đường số 6 phường Linh Xuân, TP Thủ Đức. Anh ta xích mích với một vài người trong nhóm, cãi vã, được can ngăn nên thôi.

Sau chầu nhậu, cả nhóm rủ nhau đi qua quán karaoke ở tỉnh Bình Dương - cách khu trọ chừng 5 km, tiếp tục ăn nhậu. Gần nửa đêm, Quang đi xe riêng về trước, đến hẻm 131, khu phố 6, phường Linh Xuân, thì dừng xe đợi. Khi nhóm bạn nhậu đến nơi, anh ta rút hung khí đâm vào lưng thanh niên 26 tuổi và một người khác.

Nạn nhân đầu tiên phóng xe máy bỏ chạy được 200 m thì gục chết trên đường. Người còn lại bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu với tình trạng thủng ruột non, dạ dày...

Cảnh sát đang điều tra Quang về tội Giết người.

Nhật Vy