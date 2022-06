Nghi can cướp xin vào trại cai nghiện để trốn cảnh sát

TP HCMSau khi dùng súng giả xông vào nhà người phụ nữ cướp tài sản, Vương Văn Danh, 36 tuổi, xin vào trại cai nghiện để lẩn trốn cảnh sát nhưng không thoát.

Cướp nhà dân Vương Văn Danh tấn công nạn nhân và khi bị bắt.

Ngày 29/6, Danh bị dẫn giải từ trung tâm cai nghiện tỉnh Bình Dương về Công an huyện Bình Chánh để cơ quan điều làm rõ hành vi Cướp tài sản. Anh ta có tiền án Cướp giật tài sản và đang nghiện ma túy.

Vương Văn Danh khi bị bắt. Ảnh: Nhật Vy

Danh khai, do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp. Anh ta mua khẩu súng giả giá 40.000 đồng trong tiệm tạp hóa và nhặt con dao trên đường làm hung khí.

Hai hôm trước, Danh chạy xe máy từ quận 8 sang huyện Bình Chánh, tìm nơi ít người qua lại để ra tay. Đến trước nhà chị Thủy, 38 tuổi, ở xã Bình Hưng, Danh thấy cửa mở nên quan sát một lúc rồi xộc vào. Vừa nhìn thấy chủ nhà, anh ta rút khẩu súng uy hiếp, buộc đưa tài sản.

Phát hiện súng giả, chị Thủy tri hô, chống cự nhưng bị tên cướp rút dao khống chế gây nhiều thương tích. Danh lấy 10 vòng ximen, nhẫn, tiền của nạn nhân rồi tẩu thoát. Chị Thuỷ sau đó được hàng xóm phát hiện đưa đi cấp cứu.

Tên cướp xộc vào nhà chị Thuỷ, cầm súng đe doạ. Ảnh: Camera an ninh

Để cảnh sát không tìm ra mình, Danh bán số vàng được 13 triệu đồng, rồi đến trại cai nghiện tại TP Thuận An, Bình Dương, đăng ký xin vào cai ma tuý.

Tuy nhiên, sau hơn một ngày truy tìm, Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP HCM phối hợp Công an huyện Bình Chánh bắt được nghi can.

Quốc Thắng