Nghi can cướp túi xách tử vong trên đường bỏ chạy

TP HCMHai thanh niên giật túi của người đi đường tại quận Tân Phú, phóng xe vun vút bỏ chạy nhưng gây tai nạn khiến người ngồi sau chết tại chỗ.

Ngày 22/2, kết luận này được Công an quận Tân Phú đưa ra, dựa trên kết quả trích xuất camera an ninh trên đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, và lời khai của các nhân chứng, người liên quan. Nghi can cướp giật bị tử vong 25 tuổi, ngụ quận 11.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nhật Vy.

Theo cơ quan điều tra, khuya 19/2, anh này ngồi sau xe máy thanh niên khác. Thấy anh Lê Như Hảo, 26 tuổi, chở chị ruột dừng xe mua trà sữa trên đường Lê Trọng Tấn, hai thanh niên áp sát. Người ngồi sau giật phăng chiếc túi treo trên xe anh Hào (trong đó có điện thoại iP 8 Plus, 2 triệu đồng...), tên cầm lái tăng ga bỏ chạy.

Đến trước số 580 Lê Trọng Tấn, xe máy của họ va vào xe anh Trần Văn Trí, 32 tuổi, khiến cả hai ngã nhào. Nam thanh niên ngồi sau tử vong tại chỗ, người còn lại nhanh chóng dựng xe, chạy thoát khỏi hiện trường.

Công an quận Tân Phú đang truy bắt người này.

Quốc Thắng