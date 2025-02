Nghi can cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng bị bắt

Lâm ĐồngPhạm Thành Chung, 33 tuổi, nghi can cướp tiệm vàng Như Ngọc Châu, ở huyện Di Linh, bị bắt tại Đồng Nai.

Chung, ở xã Hòa Bình, huyện Di Linh bị trinh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng khống chế bắt giữ trên đường ở phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, chiều 14/2.

Khi bị bắt Trung khai mình đang xuống Đồng Nai chữa bệnh và tiếp đó thừa nhận chính mình gây ra vụ cướp tiệm vàng, chiều qua và chỉ gây án một mình.

Nghi phạm Chung khi bị bắt. Ảnh: Lê Tiến

Theo hình ảnh từ camera quan sát tiệm vàng, gần 14h30, Trung đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang đi vào tiệm vàng Như Ngọc Châu đứng quan sát trang sức trưng bày. Nghi phạm lấy chiếc rìu giấu trong áo khoác đập nhiều phát làm vỡ tủ kính, thò tay vơ vàng, bỏ chạy. Lúc này trong tiệm có một vài hành khách đang giao dịch.

Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị công an trong tỉnh huy động 100% lực lượng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy bắt nghi phạm. Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cũng tham gia phối hợp hỗ trợ lực lượng Công an Lâm Đồng phá án.

Kiên trì, bền bỉ thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã từng bước xác minh, làm rõ nhân thân đối tượng gây án, đồng thời truy đuổi theo hướng đối tượng tẩu thoát. Đến khoảng 13h 15 phút, lực lượng trinh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Trung cùng các tang vật có liên quan.

Công an Lâm Đồng đang thu hồi tài sản vụ cướp và điều tra mở rộng vụ án.

Lê Tiến - Trường Hà