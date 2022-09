Nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai bị bắt

Lê Huy Dũng, 34 tuổi, bị bắt sau hai ngày dùng súng đe dọa nhân viên Ngân hàng Vietcombank tại Biên Hòa, cướp gần 800 triệu đồng.

Lê Huy Dũng và khẩu súng gây án. Ảnh: Nhật Vy

Rạng sáng 11/9, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an Đồng Nai, cho biết Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục A06, C02 (Bộ Công an) bắt Lê Huy Dũng, quê Thanh Hoá về hành vi Cướp tài sản.

* Tiếp tục cập nhật.

Nghi can Dũng (áo sọc) bị bắt. Ảnh: Nhật Vy

15h ngày 8/9, người này mặc áo khoác, đeo khẩu trang và đội nón bảo hiểm màu đen trùm kín mặt, để xe máy bên quốc lộ 51, đi bộ qua ngân hàng ở khu vực cổng Khu công nghiệp Tam Phước, phía đối diện. Lúc này có khá đông khách giao dịch.

Anh ta đứng quan sát, sau đó tiến về quầy có nam nhân viên đang đưa nhiều cọc tiền cho khách. Tên cướp rút súng (chưa rõ loại) bắn chỉ thiên, mọi người trong phòng giao dịch vội tháo chạy.

Tên cướp buộc nam nhân đưa tiền cho mình (khoảng 600 triệu đồng) bỏ vào túi nylon màu đen. Trong hơn một phút, anh ta liên tục dọa bắn, lấy tiền bỏ vào túi rồi bỏ chạy ra ngoài.

Cảnh sát lấy lời khai ban đầu của Dũng. Ảnh: Nhật Vy

Nhiều người hô hoán, tên cướp vừa chạy đến chỗ để xe máy vừa nổ súng. Không ai dám truy đuổi. Hắn phóng xe tẩu thoát về hướng huyện Long Thành.

Ngoài việc điều tra tại hiện trường, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp Công an TP Biên Hoà và huyện Long Thành trích xuất camera an ninh các tuyến đường tên cướp đi qua cả trước và sau khi gây án.

Cướp trong ngân hàng Tên cướp dí súng buộc nhân viên ngân hàng đưa tiền. Video: Phước Tuấn

Phước Tuấn - Quốc Thắng