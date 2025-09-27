Nghi can cuồng ghen gây thảm án khiến 3 người chết

Phú ThọVũ Phương Nhung do mâu thuẫn tình ái đã dùng dao nhọn đâm chết vợ cùng hai người đàn ông.

Sự việc xảy ra lúc 20h10 ngày 26/9 tại khu công nghiệp Phú Hà và phường Vân Phú.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Công an cung cấp

Công an bước đầu xác định Nhung, 38 tuổi, trú xã Liên Minh, xảy ra mâu thuẫn tình ái với vợ là chị Yến, 30 tuổi. Nhung nghi vợ từng có quan hệ với anh Đạt, 40 tuổi và giờ là anh Nghĩa, 37 tuổi.

Tối 26/9, Nhung cầm dao đâm nhiều nhát khiến anh Nghĩa và vợ tử vong tại chỗ ở khu công nghiệp Phú Hà. Chưa dừng lại, Nhung chạy xe máy chừng 20 km xuống chỗ ở của anh Đạt ở phường Vân Phú để đâm anh này. Anh Đạt được đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai với Nhung (bên phải). Ảnh: Công an cung cấp

Đến hơn 22h cùng ngày, Nhung bị bắt để điều tra hành vi Giết người. Theo Công an tỉnh Phú Thọ, Nhung và chị Yến có hai con chung 4 tuổi và 7 tuổi.

Phạm Dự