Nghi can chết trong tư thế treo cổ ở nhà tạm giữ

Phú YênĐào Bá Phi, 38 tuổi, được nghi can cùng phòng tạm giữ của Công an thị xã Đông Hòa phát hiện bất tỉnh trong tư thế treo cổ, nên hô hoán.

Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Phi đã được cán bộ Nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Hòa chuyển đến trung tâm y tế cấp cứu nhưng người này đã tử vong lúc 5h, ngày 18/10. Khám nghiệm tử thi cho thấy, quanh cổ Phi có vết hằn và xây xát da dài 41 cm, vùng đầu và toàn bộ thân thể không có vết thương tích, cơ quan nội tạng không bị tổn thương. Nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt cơ học.

Trước đó, ngày 16/10, Phi cùng một số người bị Công an thị xã Đông Hòa tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Các nghi can được cho là đã thừa nhận trộm nhiều vụ. Cơ quan điều tra thông báo cho cha của Phi mang một số quần áo đến cho con. Kết quả khám sức khỏe của Phi trước khi bị tạm giữ là: tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đau đầu nhẹ, có tiền sử sử dụng ma túy. Đến rạng sáng 18/10, nghi can cùng phòng phát hiện Phi "treo cổ" nên hô hoán báo công an.

Những ngày qua, gia đình nạn nhân đăng tải nhiều video, livestream trên mạng xã hội với nội dung không đồng tình với kết quả điều tra, kết luận nguyên nhân tử vong của Phi.

Theo Công an tỉnh Phú Yên, sau khi nạn nhân tử vong, đơn vị này đã phối hợp VKS và các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thông báo về thời gian, địa điểm khám nghiệm tử thi và đề nghị đại diện gia đình Phi chứng kiến. Tuy nhiên, gia đình Phi "đưa ra nhiều điều kiện không phù hợp với quy định của pháp luật" nên đơn vị đã khám nghiệm tử thi theo trình tự, thủ tục tố tụng hình sự.

Sau đó, Công an thị xã Đông Hòa đến gặp đại diện gia đình Phi để thông báo và đề nghị nhận thi hài về mai táng nhưng họ không hợp tác, từ chối nhận nên cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam đã tổ chức mai táng theo quy định tại Điều 26 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

"Cơ quan chức năng đang vận động, phối hợp với gia đình để thực hiện các thủ tục liên quan cũng như tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ diễn biến vụ việc để giải quyết đúng quy định của pháp luật", đại diện Công an tỉnh Phú Yên cho biết.

