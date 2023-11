Nghi can bán ma túy đâm gục công an

Hà TĩnhKhi hai công an xã áp sát, nghi can bán ma túy Trần Trọng Gia Bảo cầm kéo đâm gục một thượng úy.

Tối 13/11, Bảo, 26 tuổi, bị Công an tỉnh Hà Tĩnh tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi vi phạm.

Cơ quan điều tra lấy lời khai Trần Trọng Gia Bảo (phải). Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, gần 16h hôm nay, Bảo đang mua bán ma túy tại đền chợ Củi, huyện Nghi Xuân, thì thượng úy Hiếu và một cán bộ Công an xã Xuân Hồng tiếp cận. Bảo vùng chạy đến quầy bán hàng mã cách đó 5 m lấy kéo nhọn quay trở lại đâm nhiều nhát vào vùng cổ và người của thượng úy Hiếu.

Tổ công tác Công an huyện Nghi Xuân sau đó chia làm hai mũi ập tới không chế, bắt giữ Bảo.

Thượng úy Hiếu được đồng đội đưa tới Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An). Do anh bị mất nhiều máu nên gia đình và câu lạc bộ hiến máu nhân đạo tỉnh Nghệ An đã kêu gọi mọi người hiến máu, cấp cứu.

Hiện, thượng úy đã qua cơn nguy kịch.

Đức Hùng