Nghi án tử vong sau khi giằng co với công an

Quảng NamThi thể ông Võ Văn Tư (44 tuổi) được người thân đưa đến trụ xã yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong sau việc giằng co với công an xã.

Trưa 18/4, bà Nguyễn Thị Phượng (vợ ông Tư) trú xã Bình Giang, huyện Thăng Bình cho biết chồng hay uống rượu và to tiếng, hù doạ đánh vợ con nên người nhà gọi điện thoại cho công an nhờ can thiệp. Sáng 15/4, ông ở nhà một mình, có uống rượu. Nghe tin Trưởng công an xã và hai công an đến mời ông về trụ sở làm việc, bà vội về. Đến ngõ, bà thấy ba công an đang khống chế chồng mình, yêu cầu đi.

"Ông Tư nằm xuống chống cự. Tay bị còng, ông không thể chống khi bị đẩy ngã nên đập đầu xuống nền xi măng, chảy máu", bà Phượng nói.

Chiều cùng ngày, ông Tư bất tỉnh, tử vong ngày 17/4 tại bệnh viện. Cho rằng cái chết của ông Tư "do công an xã xô ngã", tối 17/4 trước khi mai táng, gia đình đưa xác đến UBND xã với lý do "muốn có một lời giải thích".

22h cùng ngày, thi thể được đưa về nhà sau khi chính quyền thuyết phục.

Người thân tổ chức mai táng ông Tư trong sáng 18/4. Ảnh: Đắc Thành.

Ngày 18/4, đại tá Trần Văn Xuân (Trưởng Công an huyện Thăng Bình) cho biết, nguyên nhân cái chết đang được điều tra song "công an không còng tay".

Theo ông Xuân, ông Tư hay uống rượu và gây sự với vợ con. Người thân của ông nhiều lần gọi điện yêu cầu công an can thiệp. Sáng 15/4, ba công an xã Bình Giang đến nhà mời về trụ sở làm việc, lúc này có vợ và hai con của ông Tư.

"Vì không chịu đi, ông Tư giằng co với công an. Ông trượt ngã, đập đầu xuống sân", Trưởng công an huyện nói.

Chính quyền cho hay ban đầu ông Tư được đưa đến Trạm Y tế xã Bình Giang băng bó vết thương. Sau đó, ông đau nặng và đến bệnh viện cấp cứu.

Đắc Thành