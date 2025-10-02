Nghi án sát hại chồng vì bị bạo hành

Đà NẵngNguyễn Thị Hoài Thương khai nhiều lần bị chồng bạo hành, dọa giết cùng hai con nhỏ nên nhân lúc anh này nhậu say đã siết cổ.

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự Thương, 27 tuổi, trú xã Trà Linh, để điều tra hành vi giết người.

0h30 sáng nay, Thương đến trụ sở Công an xã Trà Linh đầu thú về hành vi giết chồng mình là anh Nguyễn Xuân Trường, 38 tuổi.

Nghi phạm Nguyễn Thị Hoài Thương. Ảnh: Công an cung cấp

Thương khai khoảng 22h ngày 1/10, sau khi đi nhậu về nhà, anh Trường đánh vợ và dọa giết ba mẹ con. Do nhiều lần bị bạo hành, Thương nảy sinh ý định sát hại chồng và đã dùng khăn, dây dù gây án.

Nhà chức trách cho biết, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho kết quả bước đầu phù hợp với lời khai của Thương.

Công an cho rằng vụ án là lời cảnh tỉnh về việc bạo lực gia đình nếu không ngăn chặn kịp thời có thể dẫn tới bi kịch. Các gia đình cần cảm thông, chia sẻ và giải quyết mâu thuẫn trong hòa bình để tránh mất kiểm soát.

Ngọc Trường