Nghi án em trai làm giả kết hôn với chị quá cố để chiếm tài sản

Trung Quốc9 năm sau khi mẹ qua đời để lại nhiều tài sản, Tôn phát hiện nhà ngoại đã làm giả giấy tờ để chiếm tài sản, thậm chí dàn dựng hôn nhân giả nhằm hợp thức việc này.

Vụ việc gây xôn xao nhiều năm qua khi người con gái, họ Tôn, hiện 27 tuổi, công khai cuộc điều tra và các bằng chứng về sự gian dối này lên mạng xã hội. Ngày 3/3 vừa qua, chính quyền tỉnh Hà Nam thông báo mở cuộc điều tra.

Theo lời kể của Tôn, sau khi cha mẹ ly hôn, cô về ở với mẹ là Triệu Phương, đến năm 2008 thì bà qua đời. Tôn khi đó 9 tuổi được dì đón về nuôi.

Bức anh hai mẹ con khi Tôn khoảng 1 tuổi. Ảnh: SCMP

Cô cho biết người thân đã công chứng tài sản của mẹ cô vào khoảng thời gian bà qua đời. Một ngày trước khi bà mất, họ cũng ký một văn bản bán 3 bất động sản của bà để trả nợ; và để dì nhận nuôi Tôn, giữ phần tài sản còn lại theo hình thức ủy thác cho đến khi Tôn tròn 18 tuổi sẽ tiếp quản.

Tôn sống luân phiên với dì và cậu ở quê nhà tại Hà Nam cho đến khi vào đại học năm 2018.

Theo hồ sơ y tế, mẹ cô được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng huyết, một căn bệnh có thể nhanh chóng gây suy tạng và tử vong. Tôn chỉ biết tin mẹ qua đời từ dì và không đến dự tang lễ.

Khi đến tuổi hợp pháp để thừa kế tài sản của mẹ, Tôn đã cố gắng tiến hành các thủ tục pháp lý nhưng phát hiện chỉ còn lại một cửa hàng đứng tên mẹ cô.

Tất cả tài sản khác của bà, bao gồm nhà ở, bất động sản thương mại và đồ trang sức, đã được chuyển sang tên người khác.

Công chứng viên thông báo mẹ cô đã tái hôn vào năm 2009, tức một năm sau khi qua đời. Cuộc hôn nhân mới của mẹ cô đồng nghĩa với việc Tôn không còn là người thừa kế duy nhất và không thể tự mình tiếp tục thủ tục thừa kế.

Tình thân và tiền bạc

Sau đó, Tôn có được một tài liệu năm 2009 thông báo việc đăng ký kết hôn mẹ với người cùng tên với cậu ruột.

Ngoài ra, Tôn phát hiện ảnh chân dung của mẹ cô trong giấy đăng ký kết hôn thực chất là mợ - vợ của cậu. Từ sau cuộc "hôn nhân" này, mọi giấy tờ đứng tên mẹ cô, đều có ảnh và địa chỉ của mợ.

Tôn cáo buộc cậu mợ đã dàn dựng một cuộc hôn nhân giả dưới tên mẹ mình để có thể chiếm tài sản thừa kế.

Theo luật pháp Trung Quốc, cũng giống Việt Nam, người thừa kế theo thứ tự ưu tiên, bao gồm: vợ/chồng, con cái và cha mẹ, sẽ được thừa kế tài sản của người đã khuất một cách độc lập.

Anh chị em ruột là người thừa kế thứ hai và chỉ có thể thừa kế khi không có người ở hàng thừa kế đầu tiên. Trong trường hợp người thừa kế là người chưa thành niên, người giám hộ của họ có thể giữ tài sản thừa kế đó theo hình thức ủy thác.

Ngoài ra, việc kết hôn với người thân ruột thịt và họ hàng xa trong vòng ba thế hệ cũng bị cấm.

Tuy nhiên, ở cấp quản lý, các cặp vợ chồng mới cưới trước đây chỉ cần xuất trình chứng minh thư và hộ khẩu để chứng minh danh tính, đồng thời ký một văn bản tuyên bố không có quan hệ huyết thống.

Trong trường hợp này, nếu hai tên không cùng xuất hiện trên một hộ khẩu thì cơ quan đăng ký kết hôn không thể xác định được hai người đó có quan hệ huyết thống hay không. Đây là lỗ hổng khi cơ sở dữ liệu dân cư những năm về trước chưa được tạo lập, tiềm ẩn nhiều vấn đề gian lận trục lợi.

Ví dụ trong vụ việc này, người giả danh mẹ cô gái đã thành công trong việc đăng ký kết hôn, dù thực tế, bà đã chết cách đó một năm.

Sau một lần nữa thất bại trong việc công chứng thừa kế tài sản của mẹ mình vào năm 2025, Tôn quyết định đưa vấn đề này lên mạng sau khi không thể giải quyết với họ hàng. Cậu mợ của Tôn chỉ giải thích làm giả đăng ký kết hôn như vậy để thuận tiện cho việc nhập học của cháu gái. Song Tôn cảm thấy không thuyết phục.

Vụ án đang được điều tra đã dấy lên nhiều tranh luận về quản lý hộ tịch, thủ tục đăng ký kết hôn và cơ chế bảo vệ quyền thừa kế của trẻ vị thành niên tại Trung Quốc.

Hải Thư (Theo Sina, Sohu, SCMP)