Nghi án bé hai tuổi bị gây thương tích khi đang ngủ

Nghệ AnBà La Thị Năm bị nghi dùng dao cứa cổ con gái hai tuổi sau đó tự sát song được người thân can ngăn.

Ngày 29/12, bà Năm, 48 tuổi, trú xã Môn Sơn, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An, dưới sự giám sát của công an. Con gái hai tuổi bị vết thương hở ở cổ, đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi tích cực.

Sau khi bà Năm hồi phục, cảnh sát sẽ lấy lời khai để làm rõ các hành vi liên quan.

Nhà chức trách tình nghi vào khoảng 1h ngày 24/12, tại nhà riêng ở bản Tân Sơn, xã Môn Sơn, trước đây thuộc huyện Con Cuông, bà Năm đã cầm dao gây thương tích cho con gái hai tuổi đang nằm ngủ bên cạnh, rồi tự tử.

Nghe tiếng trẻ khóc, bốn người con ở phòng khác chạy sang khống chế, tước dao từ tay mẹ và đưa cả hai tới bệnh viện cấp cứu.

Gia đình bà Năm có 5 người con, chồng mất hơn ba tháng trước.

Đức Hùng