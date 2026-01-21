Nghi án 'ăn chặn' tiền tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao

Hà NộiCơ quan điều tra sẽ làm việc với một số người tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia, từng bị yêu cầu nộp lại tiền công tập luyện ngoài giờ.

Ngày 21/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra đang làm rõ vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia (thuộc Cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến cuối năm 2023, một số huấn luyện viên, vận động viên tại trung tâm này đã bị yêu cầu nộp lại tiền công tập luyện thêm ngoài giờ đã được thanh toán. Công an đề nghị các cá nhân này, và những người từng bị yêu cầu nộp lại khoản tiền trái quy định khác, cần liên hệ với Cơ quan An ninh để làm việc.

Trước đó, hồi đầu năm 2024, một cựu vận động viên thể dục dụng cụ tố cáo phải nộp 10% tiền thưởng cho huấn luyện viên khi đoạt huy chương, từ 30% đến 50% tiền thưởng "nóng" và đóng quỹ nằm ngoài quy định hàng tháng.

Ngoài ra, vận động viên cũng cho rằng phải chấm công ngoài giờ, dù thực tế không tập luyện. Sau khi nhận khoản phụ cấp này, họ phải nộp lại 50% cho huấn luyện viên để bổ sung vào quỹ đội, với mục đích phục vụ công tác chuyên môn, đối nội - đối ngoại. Trong khi đó việc lập quỹ riêng ở các đội tuyển thể thao bị nghiêm cấm từ lâu.

Sau lùm xùm, một số huấn luyện viên đã bị kỷ luật, cho rời đội tuyển.

Phạm Dự