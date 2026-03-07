'Nghèo rớt mồng tơi', nhưng mồng tơi thật ra là gì?

“Nghèo rớt mồng tơi” là câu nói quen thuộc trong đời sống hằng ngày, dùng để chỉ cảnh túng thiếu đến mức không còn gì.

Thế nhưng ít ai từng dừng lại để tự hỏi: "mồng tơi" trong câu thành ngữ này thực chất là gì? Có phải là loại rau quen thuộc trong bữa ăn hay lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác?

Tiếng Việt có rất nhiều thành ngữ quen tai nhưng lại ẩn chứa những chi tiết thú vị mà không phải ai cũng hiểu rõ. Một trong số đó là câu nói "nghèo rớt mồng tơi", thường được dùng để miêu tả cảnh túng quẫn đến mức không còn gì trong tay. Nhiều người nghe đến "mồng tơi" liền nghĩ ngay đến loại rau xanh quen thuộc trong bữa cơm gia đình. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, liệu rau mồng tơi có liên quan gì đến chuyện giàu nghèo hay không?

Chính chi tiết tưởng chừng đơn giản này lại khiến không ít người phải bối rối. Càng tìm hiểu, người ta càng nhận ra đằng sau câu nói dân gian ấy là một câu chuyện thú vị về đời sống xưa. Thành ngữ quen thuộc bỗng trở thành một câu đố nhỏ khiến nhiều người tò mò muốn tìm lời giải.

Mộc Trà