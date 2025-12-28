Nghề trồng hoa Sa Đéc được công nhận di sản quốc gia

Làng hoa Sa Đéc thủ phủ hoa Tết miền Tây được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nhờ mang nhiều giá trị từ lịch sử, tri thức đến kết nối cộng đồng.

Ngày 26/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) công nhận nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc loại hình tri thức dân gian.

Một góc làng hoa Sa Đéc năm 2024. Ảnh: Bùi Văn Hải

Làng hoa Sa Đéc hình thành cách đây khoảng 300 năm, nằm ven sông Tiền, với diện tích gần 1.000 ha. Từ những vườn hoa hồng ban đầu, người dân địa phương đã tích lũy kinh nghiệm, kỹ thuật để phát triển hàng trăm giống hoa và cây kiểng, trở thành vùng sản xuất hoa kiểng lớn nhất miền Tây.

Vào vụ cuối năm, nhiều nhà vườn tập trung trồng các loài hoa truyền thống như cúc mâm xôi, vạn thọ, cát tường phục vụ thị trường Tết. Hiện làng hoa có khoảng 4.000 hộ sản xuất, 190 hộ kinh doanh, 17 hợp tác xã và tổ hợp tác, với giá trị sản xuất hoa kiểng năm 2024 ước đạt hơn 3.000 tỷ đồng.

Du khách check in tại làng hoa Sa Đéc. Ảnh: Bùi Văn Hải

Việc làng hoa Sa Đéc được công nhận di sản văn hóa quốc gia tạo động lực bảo tồn kỹ thuật canh tác và các giá trị lịch sử qua nhiều thế hệ. Danh hiệu này khẳng định vị thế của làng nghề trong đời sống kinh tế, văn hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời mở ra cơ hội phát triển bền vững. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cho biết địa phương đã có phương án bảo vệ, phát huy giá trị di sản nhằm thực hiện mục tiêu "bảo tồn gắn với phát triển du lịch", góp phần quảng bá hình ảnh làng hoa trăm năm tuổi.

Cùng thời điểm, Festival hoa - kiểng Sa Đéc lần thứ hai diễn ra từ ngày 27/12 đến 4/1/2026, với các hoạt động trưng bày, triển lãm và biểu diễn nghệ thuật nhằm quảng bá hình ảnh làng hoa đến du khách.

Tuấn Anh