Khi chọn bằng sự thấu hiểu và tinh tế, món quà trở thành ngôn ngữ không lời, vừa nâng tầm nghệ thuật giao tiếp, vừa ghi dấu trong lòng người nhận.

Ông Nguyễn Trường Song Pha, đại diện ARTA by PNJ, nhấn mạnh ý trên khi nói về nghệ thuật tặng quà "Đẹp ở hình - sâu trong ý". Trong giao tế (giao tiếp xã hội), với những mối quan hệ đáng trân trọng, món quà quý nhất không nằm ở độ hoành tráng hay giá tiền, mà ở tâm ý và câu chuyện được gửi gắm.

"Món quà giao tế chuẩn mực là sự kết hợp hài hòa nhiều yếu tố: đúng người, đúng thời điểm, phù hợp bối cảnh. Khi đó, tặng phẩm trở thành ngôn ngữ không lời, hàm ý tri ân, ghi nhận cuộc đồng hành đã qua và mở lối cho những kết nối bền vững hơn trong tương lai’, ông Song Pha lý giải.

Giữa nhịp sống hối hả, tặng quà không đơn thuần là nghi thức xã giao mà là nghệ thuật gói ghém chân tình. Ảnh: ARTA by PNJ

Trong bài Nghệ thuật ứng xử đa văn hóa, tờ Reuters chỉ ra nghệ thuật giao tế không đơn thuần là vật phẩm trao tay, mà còn là thước đo phản chiếu gu thẩm mỹ và hệ giá trị của người tặng. Nhóm coi trọng giao tiếp tinh tế thường có tiêu chuẩn khắt khe khi tìm kiếm chế tác tinh xảo, đậm dấu ấn riêng. Họ cũng quan niệm "món quà đẹp ở hình thức, sâu trong ý nghĩa" có thể chinh phục người nhận, trên hết là sự thấu hiểu, trân trọng của người tặng dành cho mối quan hệ.

Trong bài Quy tắc ứng xử toàn cầu - Tặng quà trên Luxe Beat Magazine, tác giả Maralyn Hill bàn luận quà tặng ở nhiều nền văn hóa khác nhau và nhấn mạnh món quà nên phản ánh sự hiểu biết về văn hóa, giá trị lẫn mối quan hệ, không chỉ là vật phẩm.

Tờ Eastern Eye cũng chỉ ra quà tặng không chỉ là cử chỉ lịch sự mà phản ánh văn hóa, giá trị xã hội và cách một xã hội đánh giá ý nghĩa món quà. Ví dụ ai tặng, khi nào, tặng gì... tất cả đều mang thông điệp xã hội sâu sắc.

Theo đuổi triết lý giao tế giàu chiều sâu, thương hiệu ARTA by PNJ ra mắt bộ sưu tập Thiên mã đăng hoa, lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa trời tung vó. Các thiết kế khắc họa khí chất mạnh mẽ, tinh thần tự do và bản lĩnh bứt phá, sẵn sàng chinh phục chặng đường phía trước.

"Hình ảnh 'thiên mã' dựng vó trên đỉnh núi hướng về phía mặt trời là vẻ đẹp của nghệ thuật chế tác, đại diện cho 'đăng hoa' - thời khắc rực rỡ nhất, khi mọi nỗ lực được đền đáp, phá vỡ mọi giới hạn để chạm tay tới thành công", đại diện thương hiệu lý giải.

Bộ sưu tập "Thiên mã đăng hoa" hàm ý khát vọng bứt phá, mở lối năm mới thành công. Ảnh: ARTA by PNJ

Theo đại diện thương hiệu, trên chất liệu vàng 24K, từng đường nét chạm khắc ẩn chứa nhi tầng ý nghĩa văn hóa: ngựa chín bờm tung bay vươn cao theo gió, dựa trên ý "ngựa chín hồng mao", thể hiện sự quý giá, vận khí thăng hoa; năm chòm đuôi tượng trưng ngũ hành cân bằng, là nền tảng hanh thông và bền vững. Thế ngựa dựng vó hiên ngang gửi gắm lời chúc năm mới phát đạt.

Thương hiệu cũng chú trọng khâu thiết kế bao bì để tương xứng với vật phẩm bên trong. "Hộp quà trông trang trọng, khi mở ra như sân khấu nghệ thuật, nâng tầm nghi thức trao tặng và gắn kết mối quan hệ", người đại diện cho hay.

Với nhiều phiên bản, hình thức cùng chất liệu vàng 24K, Thiên mã đăng hoa phù hợp mọi bối cảnh trao tặng, gồm cả khoảnh khắc tân niên hay những dấu ấn hợp tác.

Các chế tác tôn vinh văn hóa và giá trị độc bản. Ảnh: ARTA by PNJ

"Ra đời với tầm nhìn là thương hiệu nghệ phẩm nâng tầm giao tế, ARTA by PNJ đưa quà tặng vượt khỏi khuôn mẫu vật chất, khắc sâu dấu ấn người tặng và thay lời cam kết đồng hành, cùng người nhận kiến tạo những thành công rực rỡ", đại diện đơn vị nói thêm.

