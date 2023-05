'Nghệ thuật sống vững vàng' - nguyên tắc thành công

Cuốn "Nghệ thuật sống vững vàng" gợi ý độc giả cách thoát khỏi vòng lẩn quẩn của chủ nghĩa cá nhân và nguyên tắc chạm đến thành công.

Mùa hè 2019, tác giả Brad Stulberg chứng kiến khách hàng, bạn bè anh luôn trong trạng thái thiếu tập trung, rệu rã thể chất lẫn tinh thần vì tốn nhiều thời gian nhìn lại quá khứ, suy tính tương lai, nghi ngờ quyết định của bản thân hoặc bị cuốn vào loạt tình huống giả định. Không ít người suốt ngày ôm máy tính, kiểm tra điện thoại vì sợ bỏ sót thông tin từ công ty, đối tác, dù đang nghỉ phép, du lịch cùng gia đình.

Mong muốn "bất khả chiến bại", sự nổi tiếng khiến họ không ngừng lao vào guồng quay công việc. Tuy nhiên, vì không thể đạt mục tiêu ban đầu, họ "rơi vào vùng trống rỗng", luôn có cảm giác bất an, kiệt sức và nảy sinh tâm lý hoảng sợ khi không có dự án tiếp theo. Tình trạng này thường gặp ở thế kỷ 21 - từ doanh nhân thành đạt, vận động viên chuyên nghiệp, sinh viên đến bà nội trợ.

Brad Stulberg gọi thực trạng trên là chủ nghĩa cá nhân anh hùng và nhận định đó là: "Trò chơi giành vị thế không hồi kết, không mang lại lợi ích gì cho chính bạn lẫn người xung quanh". Tác giả cũng chỉ ra loạt dấu hiệu cho thấy bạn đang bị tác động tiêu cực bởi chủ nghĩa này, từ đó khuyên mỗi người tự nhìn nhận, kiểm tra lại mình.

Cuốn "Nghệ thuật sống vững vàng" do Thanh Thảo dịch, Nhà xuất bản Dân trí và First News phát hành. Ảnh: First News

Trong chín chương và 336 trang, tác giả lần lượt gợi ý độc giả cách sống vững vàng, không mắc phải "căn bệnh thời đại" đó. "Hãy đứng vững trước khi vươn cao" là lời khuyên đầu tiên. Nhà biên soạn lý giải vững vàng là sức mạnh nội tại kiên định và sự tự tin có thể giúp mọi cá nhân vượt thăng trầm. Nó là cội nguồn của tính chính trực, ngoan cường và cảm giác trọn vẹn, nhờ đó ta đạt thành tựu, sống an vui, viên mãn.

"Khi đã vững vàng, bạn sẽ không có nhu cầu nhìn lên hay nhìn xuống. Bạn ở đúng vị trí của mình và nắm giữ toàn bộ sức mạnh cũng như quyền hạn đích thực bạn có được từ vị trí đó. Chỉ khi vững vàng, bạn mới có thể thật sự vươn cao, ít nhất là theo một cách bền vững", sách có đoạn.

Tác giả cũng chỉ ra sáu nguyên tắc sống vững vàng gồm: Thái độ chấp nhận, khả năng chú tâm vào hiện tại, lòng kiên nhẫn, tính dễ tổn thương, tính cộng đồng sâu sắc và hoạt động vận động thể chất. Các yếu tố này sẽ bổ trợ nhau, tương tự cụm rễ cùng liên kết giúp cây tùng, bách trụ vững trên mặt đất.

Để nguyên tắc trên đủ sức thuyết phục, Brad Stulberg nhắc đến loạt công trình nghiên cứu hiện đại, hệ tư tưởng của người xưa lẫn bậc hiền triết Đạo giáo, Phật giáo, chủ nghĩa khắc kỷ, cùng với đó là kinh nghiệm của các nhân vật thành đạt.

Theo đó, các nhà nghiên cứu chỉ ra hạnh phúc, sức khỏe và thành tích bền vững sẽ xuất hiện khi bạn tập trung sống trọn vẹn từng phút giây, thay vì bị ám ảnh với kết quả trong tương lai, trên hết là bạn có tâm thế vững vàng bất kể đang ở đâu". Bài viết của Đại học Harvard kết luận nhân tố quan trọng nhất để sống cuộc đời dài lâu, viên mãn là tình yêu thương.

Dưới góc nhìn Phật Pháp, tác giả đề cập thuật ngữ "chánh tinh tấn" - nỗ lực bắt nguồn từ nền tảng vững chắc sẽ dẫn đến cống hiến ý nghĩa, cảm giác hài lòng; "chánh niệm" - trạng thái của thiền, giúp phát triển trí tuệ, lòng trắc ẩn và sự tập trung vào hiện tại để sống trọn vẹn. Brad Stulberg cũng dẫn lại nghiên cứu trên Science: "Nhiều tư tưởng tôn giáo, triết học đã dạy: chúng ta chỉ tìm được hạnh phúc khi sống trong khoảnh khắc hiện tại".

Tác giả hy vọng khi khép lại quyển sách, độc giả sẽ thoát khỏi chủ nghĩa cá nhân anh hùng, cụ thể là thái độ chấp nhận thay vì chìm trong ảo tưởng, suy nghĩ viển vông; khả năng hiện diện trọn vẹn trong từng phút giây thay vì bị phân tâm; học cách kiên nhẫn chứ không hối hả; chấp nhận những điểm yếu thay vì mong muốn trở nên bất bại; chọn gắn kết cộng đồng hơn là sự tách biệt; vận động thể chất chứ không ngồi yên một chỗ.

Adam Grant - tác giả cuốn Think Again - nhận xét ấn phẩm của Brad Stulberg vừa sâu sắc, vừa dễ vận dụng vào thực tế, có thể giúp mọi người theo đuổi thành tựu xuất sắc với tâm trạng thoải mái. "Đây là cẩm nang giá trị, giúp bạn đọc chuyển từ chủ nghĩa cá nhân anh hùng sang tầm nhìn dài hạn và bền vững hơn về thành công", Scott Galloway - tác giả quyển The Four và Post Corona - cho hay.

Tác giả Brad Stulberg. Ảnh: Bradstulberg.com

Trước Nghệ thuật sống vững vàng, Brad Stulberg từng phát hành tác phẩm The Practice of Groundedness, đồng tác giả cuốn Peak Performance và The Passion Paradox. Anh là biên tập viên cấp cao của tạp chí Outside, có nhiều bài viết đăng trên New York Times, Wall Street Journal, Los Angeles Times, Wired hay Forbes... Trong sự nghiệp tư vấn, đào tạo, anh làm việc với nhiều giám đốc điều hành, doanh nhân về cách cải thiện hiệu quả công việc, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Brad Stulberg cũng thường xuyên diễn thuyết với các tổ chức lớn về chủ đề này.

Thiên Lam