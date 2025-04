'Nghệ thuật đàm phán' trong đòn thuế của ông Trump

Bằng cách ra điều kiện thật cao, tung thông điệp khó nắm bắt, thản nhiên chơi golf, ông Trump, tác giả cuốn "Nghệ thuật đàm phán" đã thương lượng với 180 nền kinh tế.

"Nghệ thuật đàm phán" (The Art of the Deal) là tên cuốn sách mà ông Trump đồng tác giả cùng nhà báo Tony Schwartz, xuất bản lần đầu năm 1987. Trong đó, ông chia sẻ quan điểm về kinh doanh, đàm phán và các thương vụ từng thực hiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đồi Capitol ngày 4/3. Ảnh: AP

Trên mạng xã hội, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đăng bài kể ông và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent "ngồi cùng Tổng thống khi ông viết một trong những bài Truth phi thường nhất trong nhiệm kỳ". Họ cũng chia sẻ lại bài đăng cũ của ông Trump năm 2014: "Thương lượng là nghệ thuật của tôi. Người khác vẽ đẹp hay làm thơ hay. Tôi thì thích đàm phán, đặc biệt là thương vụ lớn".

Kết thúc một tuần hỗn loạn, "nghệ thuật đàm phán" của Tổng thống Trump đã dẫn dắt thế giới đi từ suy đoán này đến suy đoán khác, nhiều cảm xúc khác nhau bằng một chiến thuật "mặc cả" quen thuộc, đậm phong cách cá nhân.

Ngày 3/4, lúc thị trường chứng khoán lao dốc và sau một ngày thuế đối ứng tung ra, ông Trump có mặt ở sân golf Trump National Doral để quảng bá cho một giải đấu golf do Arab Saudi hậu thuẫn. Hôm sau, ông tiếp tục chơi golf tại sân khác ở Florida, thay vì tham dự một sự kiện của quân đội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và con trai Eric Trump lái xe chơi golf, trong khuôn khổ buổi xem trước giải LIV Golf Miami tại sân Trump National Doral Miami, ngày 3/4. Ảnh: AFP.

Đảng dân chủ chế giễu và truyền thông cũng không bỏ qua hai ngày đi đánh golf của tổng thống. Nhưng Nhà Trắng sẵn sàng "châm dầu vào lửa" khi ra tuyên bố rằng ông Trump đã thắng trận golf và sẽ vào vòng chung kết.

Economist cho rằng, có lẽ ông Trump thực sự không bận tâm đến hàng nghìn tỷ USD giá trị thị trường đã "bốc hơi". Hoặc cũng có thể ông chỉ đơn giản muốn chơi golf và tin rằng việc tỏ ra dửng dưng trước hỗn loạn sẽ củng cố vị thế của mình trong các vòng đàm phán sắp tới. "Với Trump, sự thờ ơ là công cụ - cách ông thể hiện sức mạnh, điều được ông xem trọng nhất", Economist bình luận.

Đội ngũ chính quyền Trump cũng liên tục tung ra các bình luận trái ngược nhau. Lúc đầu, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick liên tục tuyên bố sẽ không có đàm phán, cùng quan điểm với Cố vấn Thương mại Peter Navarro. Nhưng sau đó, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói "quyết định hoãn tăng thuế là chiến lược từ đầu của tổng thống, không phải đến từ diễn biến thị trường".

"Tôi và ông ấy đã có cuộc thảo luận dài vào ngày 6/4. Đây vốn là chiến lược từ đầu. Ông ấy có dũng khí rất lớn khi kiên định với chiến lược cho đến thời điểm này", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết.

Economist cho rằng, Tổng thống Trump tiếp tục xem hỗn loạn là đòn bẩy để giữ thế chủ động và khiến đối phương bối rối. Và ngay việc ông thực sự tin tưởng điều gì cũng là ẩn số.

"Trong khi ông có vẻ nghiêm túc với mức thuế cơ sở 10% (vì từng hứa áp mức phổ quát đến 20% khi tranh cử), chính sách thuế đối ứng chỉ được tung ra để đàm phán", Economist bình luận. Hôm 7/4, khi được hỏi thuế quan là cố định hay đàm phán, ông nói rằng cả hai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, ngày 6/4. Ảnh: AP

Một ngày sau đó, quan điểm của ông Trump dần rõ ràng hơn. Nhà Trắng tuyên bố cánh cửa các cuộc đàm phán thương mại mới rộng mở, bất chấp công thức chính xác để được giảm thuế chưa rõ ràng. Bản thân ông Trump tuyên bố: "Tôi biết mình đang làm gì".

Thị trường chứng khoán tăng vọt sau tuyên bố hoãn thuế đối ứng 90 ngày của ông Trump. Ở mặt nào đó, chiến thuật tuần qua của ông đã phát huy hiệu quả. Từ hơn 50 nền kinh tế ngỏ ý đàm phán cuối tuần trước, con số tăng lên 70 đến lúc tạm hoãn thuế đối ứng. Nhà Trắng dự báo sẽ có thêm nhiều nước đến gõ cửa thương lượng trong 3 tháng tới.

Tuần hỗn loạn tạm khép lại và Nhà Trắng chuyển hướng truyền thông sang thị trường chứng khoán, nơi các chỉ số chính Nasdaq, Dow Jones và S&P 500 có mức tăng tốt nhất trong hàng chục năm qua, trước khi quay đầu giảm do nhà đầu tư vẫn e ngại rủi ro căng thẳng Mỹ - Trung.

Dù vậy, với các đối tác, ông Trump nói muốn đạt thỏa thuận về thuế với các đối tác, nhất Trung Quốc để chấm dứt căng thẳng đang leo thang. "Chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra với Trung Quốc. Chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận với họ", ông nói.

Phía Trung Quốc cũng cho biết "cánh cửa luôn rộng mở nếu Mỹ muốn đàm phán, nhưng đối thoại phải được tiến hành trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng".

Theo Economist, chiến thuật đe dọa để đàm phán không mới và đã được ông Trump dùng nhiều lần, từ chính sách thương mại đến chính trị. Tuần qua, khi đặt mình trở thành trung tâm của "trò chơi" suy đoán toàn cầu, Tổng thống Trump có thể đã cược rằng thị trường phục hồi khi ông ra hiệu "tạm dừng" và phe chỉ trích ông sẽ bị xem là phản ứng thái quá trong những ngày trước đó.

Cuối cùng, ông khép lại tuần lo lắng bằng ngôn ngữ xoa dịu, nói quyết định tạm hoãn "được viết bằng tất cả tấm lòng". "Tôi nghĩ đó là một điều rất tích cực cho thế giới và chúng ta. Chúng tôi không muốn gây tổn hại cho những quốc gia không cần bị tổn hại, và tất cả họ đều muốn đàm phán", ông nêu.

Phiên An (theo AFP, Economist, CNN)