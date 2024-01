Nghề tay trái online giúp nhiều người tăng thu nhập

Bán hàng online, livestream được nhiều người lựa chọn nhờ linh hoạt về thời gian, ít vốn, tính chủ động cao, tạo thêm nguồn thu… nhất là thời điểm cận Tết.

Ngọc Thương (24 tuổi, TP HCM) đang làm việc tại công ty thiết kế bao bì nhưng muốn phát triển bản thân và kiếm thêm thu nhập, cô quyết định bắt tay vào kinh doanh quần áo, mỹ phẩm nhập khẩu. Để thu hút khách hàng, bên cạnh việc tạo đơn ở các sàn thương mại điện tử, Thương đăng bài mỗi ngày trên trang cá nhân và livestream 3 ngày trong tuần. Mỗi lượt livestream của Thương mất khoảng 3-4 tiếng, trong lúc live, cô liên tục tặng quà, miễn ship, tặng phẩm, nói chuyện liên tục để giữ chân khách hàng.

Thương cho biết công việc mang đến nguồn thu ổn, nhiều hôm chăm chỉ cô có thế chốt hơn 5 triệu đồng (tính cả vốn). Tuy nhiên, cô khá vất vả do vẫn phải duy trì việc làm 8 tiếng tại văn phòng, không có thời gian nghỉ.

"Nhiều hôm 6h tối vừa về đến nhà tôi đã phải chuẩn bị để 7h lên livestream, đến 10h tối vẫn chưa ăn gì, sau đó còn phải thức đến khuya soạn hàng để kịp giao cho khách trong ngày mai", Thương chia sẻ.

Theo Thương, công việc tạo nguồn thu tốt, nhưng đòi hỏi nhiều kỹ năng, toàn bộ các công đoạn từ lựa hàng, nhập hàng, lên kế hoạch livestream, xây dựng các chương trình quảng cáo, làm việc với đơn vị vận chuyển đều do cô tự đảm nhận. Ngoài ra, người bán cũng phải biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để cân bằng giữa công việc văn phòng, việc làm thêm và các hoạt động cá nhân, cùng với đó là kỹ năng xử lý các tình huống khi khách bom hàng.

Hà My (31 tuổi), cũng lấn sân kinh doanh mặt hàng thực phẩm, bánh kẹo đặc sản lên trang cá nhân và sàn thương mại điện tử bên cạnh công việc hành chính. Với mặt hàng này, chị không cần nhiều thời gian livestream, tuy nhiên khó khăn chị gặp phải nằm ở khâu xác nhận nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm. Do kinh doanh đặc sản địa phương nên đôi khi chị phải dành cả ngày để đi đến tận nơi sản xuất ở các tỉnh lân cận để tìm nguồn cung chất lượng, khâu bảo quản, vận chuyển cũng gặp không ít khó khăn do đặc thù mỗi dòng sản phẩm không giống nhau.

Dù mang lại nguồn thu hàng chục triệu đồng mỗi tháng nhưng chị My cũng gặp không ít khó khăn như bị khách "bom hàng". Có lần khách đặt 10 ký lạp xưởng tươi loại I, giá hơn hai triệu đồng nhưng khi shipper giao lại không liên hệ được. Hàng tươi nên khi mất gần một ngày du hành ngoài đường khiến chất lượng sản phẩm không còn giữ được, chị đành phải giảm giá để bán.

Theo đại diện sàn thương mại điện tử Sendo, xu hướng kinh doanh online tạo cơ hội cho nhiều người phát triển bản thân, tăng thu nhập, tăng kết nối thị trường... tuy nhiên người tham gia cần có kỹ năng, kinh nghiệm để tự vận hành cả dây chuyền từ lựa hàng, nhập hàng, bán, vận chuyển...

Tại Sendo, đơn vị đang triển khai mô hình đối tác chợ online của Sendo Farm, giúp kết nối người mong muốn kiếm thêm thu nhập, tham gia vào hoạt động kinh doanh online nhưng chưa có nhiều kỹ năng bán hàng, livestream. Người tham gia sẽ trở thành một phần trong chuỗi cung ứng, đóng vai trò nhận hàng từ nhà cung cấp, lưu trữ, bảo quản và giao lại cho người mua khi họ đến nhận. Người tham gia không cần góp vốn, không thanh toán đơn hàng, chỉ cần có tủ lạnh để bảo quản thực phẩm tươi.

Xe chuyên chở các sản phẩm của Sendo Farm. Ảnh: Sendo Farm

Biết đến mô hình đối tác của Sendo Farm, Ngọc Thương tạm dừng kinh doanh quần áo, mỹ phẩm nhập khẩu chuyển qua làm đối tác điểm bán và nhận hàng với Sendo Farm. Nhờ có kinh nghiệm bán hàng online một thời gian, Thương nhanh chóng làm quen nền tảng. Cô cho biết công việc mang lại nguồn thu tương đối ổn định mà vẫn có thời gian dành cho bản thân. Ngoài ra nhờ cận Tết, nhu cầu mua sắm tăng, Thương cũng tích thêm nhiều đơn hàng, gia tăng doanh số.

Mỗi ngày, Thương chỉ cần tranh thủ dành 1-2 giờ để nhận, sắp xếp, phân chia hàng hóa, sau đó chờ khách qua lấy theo các đơn đã đặt từ trước. Cô không cần tham gia vào quá trình chuyển hay nhận tiền vì đều được người mua thực hiện trên app trước đó cũng không lo lắng việc khách hàng khiếu nại vì nguồn thực phẩm đều được FPT bảo chứng về chất lượng.

Đại diện Sendo Farm (áo cam đứng giữa) và các đối tác điểm bán, nhận hàng. Ảnh: Sendo Farm

Thương là một trong 5.000 đối tác điểm bán và nhận hàng của Sendo Farm tại Hà Nội và TP HCM. Sự thuận tiện về mặt thời gian, cùng nguồn thu ổn định giúp nền tảng này thu hút nhiều người tham gia. Người đăng ký còn được phía Sendo Farm trực tiếp hướng dẫn đối tác cài đặt ứng dụng, các bước triển khai nhận - giao, kiểm tra và hỗ trợ sắp xếp, cải thiện để đạt các tiêu chuẩn đơn vị đưa ra về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Điều này giúp rút ngắn thời gian làm quen với công việc, nhanh chóng tạo thêm nguồn thu cho các đối tác.

Tuệ Anh