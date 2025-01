Nhà soạn nhạc Hàn Yiruma sáng tác ca khúc mới dành cho Hà Anh Tuấn hát trong show "Sketch a rose", sẽ diễn ra vào tháng 3.

Nghệ sĩ Hàn Quốc là một trong những khách mời biểu diễn cùng Hà Anh Tuấn trong live concert, diễn ra ngày 8-9/3 tại TP HCM. Hà Anh Tuấn cho biết ở lần đầu gặp gỡ, ông Yiruma thân thiện, còn đệm đàn cho anh hát Tháng tư là lời nói dối của anh (Phạm Toàn Thắng). "Nhạc sĩ thể hiện nhiều cảm tình với âm nhạc Việt Nam và còn sáng tác ca khúc mới để biểu diễn cùng tôi. Chúng tôi có buổi thu âm cho nhạc phẩm này tại một studio ở Seoul, Hàn Quốc", ca sĩ nói.

Nghệ sĩ Yiruma viết nhạc cho Hà Anh Tuấn Hà Anh Tuấn cùng nghệ sĩ Yiruma thu âm cho bài hát mới của ông tại Hàn Quốc. Video: Ban tổ chức cung cấp

Giám đốc sản xuất chương trình - Minh Hoàng - cho biết dự kiến Yiruma đến Việt Nam vào đầu tháng 3, lên lịch tập ngay cùng ca sĩ, dàn nhạc giao hưởng Saigon Pops Orchestra, dàn hợp xướng Saigon Choir.

Yiruma, 47 tuổi, sinh ra tại Seoul, Hàn Quốc, là một nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Ông bắt đầu sự nghiệp khi mới năm tuổi. Tháng 1/2002, Yiruma trở thành nghệ sĩ dương cầm đầu tiên của Hàn Quốc biểu diễn trong lễ hội âm nhạc MIDEM tại Cannes (Pháp). Ông được hâm mộ trên toàn châu Á sau khi soạn nhạc cho phim Bản tình ca mùa đông. Sau này, ông thêm vào những tác phẩm nhiều nhạc cụ khác như sáo, harmonica, guitar, khiến giai điệu của dương cầm thêm nổi bật.

Âm nhạc của Yiruma không chỉ được đón nhận ở châu Á mà còn lan rộng sang cả Mỹ và khắp châu Âu. Kiss the Rain, River Flows in You, Love Me là những bản nhạc được yêu thích nhất của Yiruma.

Nghệ sĩ Yiruma đàn "Kiss the rain" Yiruma đàn bản "Kiss the Rain". YouTube Yiruma

Hà Anh Tuấn, 40 tuổi, từng vào top 3 Sao Mai Điểm hẹn 2006. Các album Saigon Radio (2008), Cocktail (2010) và Street Rhythm (2015) lần lượt được đề cử giải Cống Hiến. Cuối năm 2016, Hà Anh Tuấn ra mắt dự án âm nhạc See Sing Share 9 gồm 10 tập phát hành trên YouTube. Dự án kéo theo chuỗi liveshow gây tiếng vang vào năm 2018, 2019, 2021, 2023 như: Fragile, Sweet Memories, Romance - Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái, Truyện ngắn, Veston, Những vết thương lành, Chân trời rực rỡ.

Hoàng Dung