Nghệ sĩ xúc động khi hòa giọng ở đêm nhạc giao hưởng

Nhạc trưởng Lê Phi Phi, Thu Minh, Tùng Dương... cho biết xúc động khi tham gia hòa nhạc ủng hộ Quỹ vaccine Covid-19, tối 27/6.

Đêm nhạc với chủ đề "Chia sẻ để gần nhau hơn" phát sóng trực tuyến trên VTV1, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Gần một tiếng rưỡi, khán giả trong và ngoài nước có cơ hội kết nối, thưởng thức nhiều bản giao hưởng nổi tiếng.

Mở đầu chương trình, NSƯT Vương Thạch chỉ huy dàn nhạc HBSO (Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP HCM) thể hiện Trở về đất mẹ, do Nguyễn Văn Thương sáng tác. Các nghệ sĩ ở nhiều điểm cầu, từ Hà Nội, TP HCM, Singapore, Hàn Quốc, Mỹ, đến Anh... cùng xuất hiện trên màn hình led, xóa nhòa khoảng cách không gian, thời gian. Tiếp đó là các ca khúc Thân thương dòng máu Việt của HBSO, bản Come back to sorrento (Trở về mái nhà xưa) qua giọng hát của NSƯT Tạ Minh Tâm; nhóm Oplus trình diễn You raise me up...

NSƯT Tạ Minh Tâm thể hiện nhạc phẩm "Come back to sorrento" (Trở về mái nhà xưa) cùng dàn giao hưởng do Lê Phi Phi làm nhạc trưởng.

Từ Macedoni, nhạc trưởng Lê Phi Phi chỉ huy dàn nhạc thể hiện Bài ca người chiến sĩ áo trắng, sáng tác của cha anh - cố nhạc sĩ Hoàng Vân. Các ca khúc kinh điển Wiliam Tell Overture của Gioachino Rossini, Conquest of Paradise từ Vangelis... tạo dấu ấn cho đêm nhạc.

Lê Phi Phi nói hạnh phúc vì được tái ngộ khán giả sau thời gian chữa Covid-19. Hồi tháng 5, gia đình anh nhập viện vì dương tính với nCoV. Trong khó khăn, họ luôn giữ tinh thần lạc quan, kiên trì chiến đấu và có chế độ sinh hoạt, luyện tập khoa học. Anh hy vọng dịch sẽ sớm được kiểm soát và đẩy lùi nhờ sự nỗ lực của Chính phủ cùng toàn dân Việt Nam.

Ca sĩ Phạm Thu Hà diện áo dài đỏ, kết hợp với dàn nhạc giao hưởng thể hiện Hello Việt Nam. Cô cho biết có nhiều cảm xúc, lạ lẫm, hồi hộp, xúc động và tự hào khi được tham gia hòa nhạc đặc biệt. Thử thách lớn với cô là phải diễn ăn ý cùng các nhạc công trong và ngoài nước ngay trên sóng trực tuyến.

"Qua chương trình, chúng tôi mong có thể kêu gọi mọi người ủng hộ Quỹ vaccine Covid-19 bởi vaccine là cách đưa cuộc sống trở lại bình thường", Phạm Thu Hà nói.

Từ đầu cầu TP HCM, Hoa hậu H'Hen Nie bày tỏ xúc động khi theo dõi hòa nhạc giao hưởng trực tuyến. Cô nhận định chương trình truyền năng lượng tích cực, lạc quan, niềm tin chiến thắng đại dịch, thực hiện 5K, sớm chiến thắng Covid-19.

Tùng Dương thể hiện bản "O sole mio" (Mặt trời của tôi).

Tùng Dương thể hiện bản "O sole mio" (Mặt trời của tôi), mang thông điệp tích cực nhất, hy vọng vào ngày mai tươi sáng. Anh xúc động, tự hào khi lắng nghe những chia sẻ từ các nghệ sĩ, du học sinh, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Anh tin rằng âm nhạc rút ngắn mọi khoảng cách, kết nối những trái tim yêu thương toàn cầu.

Nam ca sĩ cũng luôn hướng đến sứ mệnh, trách nhiệm, góp một phần nhỏ bé, chung tay với Chính phủ, cộng đồng chiến đấu chống Covid-19. Tùng Dương tin những đóng góp dù ít, nhiều của mọi người có thể giúp các công dân Việt Nam sớm được tiêm chủng, vượt qua dịch bệnh. Trên sân khấu, anh trực tiếp ủng hộ Quỹ vaccine Covid-19, kèm lời nhắn "Chia sẻ để gần nhau hơn".

Từ Singapore, Thu Minh nói vinh dự khi nhận được lời mời của ban tổ chức, góp giọng trong ca khúc When you believe, nhạc phim Prince of Egypt. "Lâu lắm rồi tôi chưa được đứng trên sân khấu hát trực tiếp cho khán giả. Sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ cần chúng ta đoàn kết, mọi khó khăn sẽ đi qua". Ca sĩ mong Việt Nam có thể miễn dịch cộng đồng sớm nhất có thể.

Khép lại chương trình, dàn sao hòa giọng trong We are the world - đồng sáng tác nổi tiếng của Lionel Richie - Michael Jackson.

Tùng Dương, Phạm Thu Hà cùng nhóm Oplus hát "We are the world".

Từ Anh, Giáo sư Nick Brown - Hiệu trưởng Đại học Linnace, thuộc Đại học tổng hợp Oxford - cho rằng cần hai điều kiện để đẩy lùi dịch: đầu tiên là tiếp tục nghiên cứu, phát triển vaccine hiệu quả và an toàn; thứ hai là đa số người dân phải được tiêm chủng. Việt Nam cần 150 triệu liều vaccine để tiêm cho 3/4 dân số, do đó cần một số tiền lớn để đáp ứng số liều này.

Giáo sư Nick Brown đánh giá Việt Nam là quốc gia đầu tiên huy động Quỹ vaccine Covid-19 và tổ chức hòa nhạc để gây quỹ trong nước. Đây cũng là cơ hội để khán giả thưởng thức tài năng của nghệ sĩ Việt, giúp Quỹ được nhiều người trên thế giới biết đến.

Tổ chức hòa nhạc giữa bối cảnh Covid-19 đặc biệt phức tạp là nỗ lực của ban tổ chức, nhất là khi các ca nhiễm mới tăng cao tại TP HCM và chiến dịch tiêm chủng vaccine toàn dân quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Những người làm chương trình kỳ vọng đêm nhạc có thể tạo cú hích, kêu gọi những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước đóng góp cho Quỹ vaccine Covid-19, hỗ trợ Chính phủ trong các hoạt động nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và thực hiện tiêm chủng cho dân cả nước.

