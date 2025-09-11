Nghệ sĩ Việt - Hàn biểu diễn đêm hòa nhạc cổ điển

TP HCMNghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc cùng các khách mời Hàn Quốc sẽ biểu diễn tại "Gala Opera Concert Night", ngày 13/9.

Đêm nhạc diễn ra lúc 20h tại Nhà hát Thành phố, dịp kỷ niệm 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc và 32 năm thành lập Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP HCM (HBSO). Theo ban tổ chức, buổi biểu diễn do nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy, đưa khán giả thưởng thức 16 tác phẩm kinh điển của nhà soạn nhạc Mozart, Verdi, Puccini, Bizet, Donizetti, Rossini và Leonard Bernstein.

Nghệ sĩ Cho Hae Ryong. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Các nghệ sĩ tham gia gồm Phạm Khánh Ngọc, Phạm Trang, Phạm Duyên Huyền, Đào Nhật Quang. Năm khách mời đến từ Hàn Quốc là Cho Hae Ryong, Lee Dong Min, Choi Seung Hyun, Lee Jae Sig và Park Joung Min.

Trong đó, Cho Hae Ryong là giọng mezzo-soprano hàng đầu Hàn Quốc, từng tham gia hơn 400 buổi hòa nhạc quốc tế. Lee Dong Min là soprano tốt nghiệp tại Đức, từng được trang Welt am Sonntag vinh danh là Giọng ca opera trẻ xuất sắc năm 2018.

Giọng ca soprano Phạm Khánh Ngọc. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Chương trình mở màn bằng khúc dạo đầu trích từ vở La clemenza di Tito của Mozart, được sáng tác cho lễ đăng quang vua Leopold II năm 1791. Tiếp nối là những đoạn độc tấu nổi tiếng như Parto! Ma tu ben mio, Sull'aria Che soave zeffiretto trong Le nozze di Figaro, các trích đoạn từ Rigoletto của Verdi, Turandot của Puccini.

Soprano Phạm Khánh Ngọc biểu diễn bài "Mùa xuân nho nhỏ" Soprano Phạm Khánh Ngọc biểu diễn bài "Mùa xuân nho nhỏ" (nhạc sĩ Trần Hoàn, phổ thơ Thanh Hải) ở Hà Nội Concert năm 2024. Video: HTV - Đài Hà Nội

Phần hai là màn trình diễn những nhịp điệu Tây Ban Nha trong Carmen, các đoạn độc tấu Largo al factotum trong Il barbiere di Siviglia, Ah! Mes amis, quel jour de fête! thuộc vở opera La fille du regiment, Glitter and be gay trong Candide. Giá vé đêm nhạc dao động từ 500.000 đồng đến 850.000 đồng.

Quế Chi