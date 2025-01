Nghệ sĩ Việt biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Thái Lan

Đoàn Nhật Minh - nghệ danh là Minh, 25 tuổi - sẽ hát tại Bangkok Music City 2025 cùng nhiều khách mời quốc tế vào ngày 1/3.

Minh là nghệ sĩ Việt duy nhất dự show nhạc. Anh sinh năm 2000 tại TP HCM, thuộc công ty InQ - đơn vị quản lý Thịnh Suy, Vũ Thanh Vân và Tuimi. Năm 2018, ca sĩ ra mắt khán giả với ca khúc tiếng Anh Blame.

MINH - 'Fake Happy' MV "Fake Happy" của Minh, đạt hơn 400 nghìn lượt xem và 19 nghìn lượt thích trên YouTube. Video: YouTube MINH

Thay vì tiếng mẹ đẻ, ca sĩ tập trung sáng tác tiếng Anh trong chặng đường theo đuổi âm nhạc. Anh thích nghe nhạc phương Tây, ảnh hưởng Adele và Taylor Swift. Quá trình học tại trường quốc tế từ nhỏ giúp Minh trau dồi ngoại ngữ, thuận lợi trong việc sáng tác bằng ngôn ngữ này.

Nhạc sĩ Thanh Bùi từng đánh giá Minh có phong cách độc đáo, tạo sự đồng cảm cho người nghe nhờ ca từ sâu sắc, giai điệu bắt tai. Ca sĩ có khả năng hát live tốt, là nghệ sĩ trẻ triển vọng trong làng nhạc.

MINH - THỊNH SUY - Còn Tuổi Nào Cho Em Minh và Thịnh Suy làm mới ca khúc "Còn tuổi nào cho em" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đạt hơn 680 nghìn lượt xem trên YouTube. Video: YouTube MINH

Bangkok Music City (BMC) thành lập tháng 11/2019, là hội nghị âm nhạc và lễ hội showcase tiên phong tổ chức hàng năm tại Thái Lan nhằm quảng bá âm nhạc của các tài năng trẻ. Năm thứ nhất có 59 nghệ sĩ Thái và 20 khách mời quốc tế. Họ trình diễn tại tám sân khấu xung quanh khu vực Charoenkrung Creative District, thu hút gần 6.000 khán giả. Lần tổ chức năm 2021 có hai ban nhạc độc lập hoạt động tại Hà Nội - Ngầm và Limebócx - trình diễn.

Minh trên sân khấu Nhạc hội Cà chua tại TP HCM, tháng 7/2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chương trình năm nay sẽ diễn ra vào ngày 1-2/3, có sự tham gia của hơn 70 ca sĩ, gồm ban nhạc rock Slot Machine, Milli - rapper người Thái từng diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella 2022, Jooyoung (Hàn Quốc), achi (Hong Kong). Minh sẽ thể hiện khoảng 10 ca khúc tự sáng tác, như Fake Happy, I've Got Us, Heartbreaker, I Should've Known.

Đại diện công ty quản lý của Minh cho biết nhận được lời mời từ Piyapong Muenprasertdee - đồng sáng lập của Axean Festival, lễ hội âm nhạc showcase lớn nhất châu Á - đầu tháng 1. Qua show nhạc, êkíp kỳ vọng các nghệ sĩ Việt vươn ra châu Á và quốc tế, đồng thời kết nối nhà tổ chức sự kiện và cơ quan ngoại giao văn hóa của các nước. "Chúng tôi luôn muốn hỗ trợ các nghệ sĩ Việt cọ xát quốc tế, giới thiệu họ với khán giả toàn cầu", đại diện êkíp nói.

Quế Chi