Nghệ sĩ Việt Anh cùng bạn gái dự ra mắt phim của Trấn Thành

Nghệ sĩ Việt Anh và bạn gái Chân Chân - kém ông 38 tuổi - đến ủng hộ dự án. Những năm gần đây, Việt Anh liên tiếp góp mặt trong các phim ăn khách của Trấn Thành - học trò ông. Ở Mai (2024) - tác phẩm đạt 520 tỷ đồng, ông vào vai chú Út làm nghề bảo vệ. Còn trong phim Tết 2025 Bộ tứ báo thủ, ông hóa thân một giám đốc ngân hàng từng trải.