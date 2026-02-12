Nghệ sĩ Việt Anh cùng bạn gái dự ra mắt phim của Trấn Thành

Tối 12/2, buổi ra mắt phim diễn ra tại một cụm rạp ở phường Bến Thành, với sự tham gia của êkíp và nhiều khách mời trong giới giải trí. Từ 18h30, dàn diễn viên chính cùng đạo diễn xuất hiện trên thảm đỏ, dành thời gian giao lưu và chụp hình.
Trailer Thỏ ơi, công chiếu trong nước ngày 17/2 (nhằm ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ). Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên (18+). Video: Đoàn làm phim cung cấp
Nghệ sĩ Việt Anh và bạn gái Chân Chân - kém ông 38 tuổi - đến ủng hộ dự án. Những năm gần đây, Việt Anh liên tiếp góp mặt trong các phim ăn khách của Trấn Thành - học trò ông. Ở Mai (2024) - tác phẩm đạt 520 tỷ đồng, ông vào vai chú Út làm nghề bảo vệ. Còn trong phim Tết 2025 Bộ tứ báo thủ, ông hóa thân một giám đốc ngân hàng từng trải.
Diễn viên Hari Won (thứ ba từ trái qua) - vợ Trấn Thành - cùng bạn bè thân thiết như Quang Tuấn, Atus Anh Tú, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát dự sự kiện. Cuối năm ngoái, Hari Won và Trấn Thành kỷ niệm chín năm bên nhau.
Rapper Pháo (trái) - đóng Nhật Hạ - và ca sĩ LyLy vào vai Hải Linh. Pháo diện bộ đầm ren đỏ ôm sát, tôn đường cong. LyLy gây chú ý khi diện thiết kế xuyên thấu đính hoa 3D, kết hợp chân váy ngắn và áo choàng dài.
Dàn diễn viên, ca sĩ trên thảm đỏ công chiếu phim Thỏ ơi do Trấn Thành đạo diễn. Video: Quế Chi
Diễn viên Phương Anh Đào (trái) - từng đóng phim Mai (2024) của Trấn Thành - và Thúy Ngân.
Người mẫu Đồng Ánh Quỳnh lựa chọn thiết kế ôm dáng, chất liệu mềm, tôn đường nét cơ thể.
Hồng Nhung phối sơ mi trắng dáng rộng cùng chân váy đen. Điểm nhấn nằm ở thiết kế áo đan bện tông đen tạo hiệu ứng thị giác.
Diễn viên Kiều Minh Tuấn.
Ngọc Trinh thiết kế lệch vai với điểm nhấn khoen kim loại ở vai. Cô kết hợp ví cầm tay ánh bạc và trang sức tối giản.
Tóc Tiên diện áo ren đỏ với chi tiết cut-out ở phần ngực, kết hợp chân váy ngắn.
Ca sĩ Gil Lê cùng hot girl Xoài Non diện đồ tông đỏ rượu. Cả hai được nhiều khán giả trẻ yêu mến nhờ ngoại hình và phong cách thời trang đồng điệu.
Ca sĩ Phương Mỹ Chi đến tặng hoa cho Trấn Thành tại sự kiện.
Nghệ sĩ Ưu tú Công Ninh, từng giảng dạy Trấn Thành tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM, tới chúc mừng học trò.
Rapper HURRYKNG, được biết đến qua mùa ba Rap Việt, mùa đầu Anh trai say hi, góp mặt trong phim với vai phụ.
Quế Chi
Ảnh: Quỳnh Trần