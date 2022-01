Nghệ sĩ Việt ấn tượng trước diện mạo mới của NovaWorld Phan Thiet

Nghệ sĩ Việt đánh giá cao tiềm năng đầu tư tại Phan Thiết

Đánh giá cao hệ tiện ích của dự án cũng như lợi thế về cảnh sắc thiên nhiên, khí hậu, hạ tầng giao thông, các nghệ sĩ nhận định NovaWorld Phan Thiet là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng và đầu tư.

Có mặt trong chuyến đi, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh thích thú với khí hậu Phan Thiết với gió biển tươi mát cùng ánh nắng xanh trong.

"Kiểu khí hậu ôn hòa với không khí nắng ấm tự nhiên, phù hợp để nghỉ dưỡng. Hi vọng dịp năm mới, mình có thể sắp xếp để đưa ông bà vào đây đón Tết cùng các cháu", Phạm Quỳnh Anh cho biết.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển của dự án, Phạm Quỳnh Anh hiện đã đầu tư sản phẩm PGA Golf Villa và biệt thự Florida. Cô coi đây là khoản đầu tư cho sức khỏe của bố mẹ, mang lại trải nghiệm phong phú cho con cái và là nơi tìm kiếm cảm xúc thư giãn cho chính mình để ngày càng thăng hoa trong âm nhạc.

MC Tuấn Tú nhận bàn giao second home Florida tại NovaWorld Phan Thiet. Ảnh: Novaland

Cũng đến Phan Thiết lần này, MC Tuấn Tú vừa để chơi golf, vừa nhận bàn giao căn second home Florida. Anh chia sẻ rất ưng ý với căn biệt thự đậm chất Mỹ, tầm nhìn thoáng đãng trực diện ra clubhouse với hồ điều hòa và công viên xanh, mang đến những giây phút nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên cho Tuấn Tú và gia đình.

Yêu thích môi trường sống và hệ tiện ích độc đáo của dự án, Hoa hậu Jennifer Phạm cho biết đang cân nhắc đầu tư các sản phẩm second-home tại NovaWorld Phan Thiet.

"Tôi hài long không chỉ bởi chuỗi tiện ích mà còn là môi trường sống đẳng cấp xung quanh," Jennifer Phạm nói.

Hoa hậu Châu Á tại Mỹ đánh giá đô thị biển phù hợp để gia đình cùng sinh sống, nghỉ dưỡng. Theo chị, các con có thể có những trải nghiệm sống phong phú, chẳng hạn được học golf theo đúng chuẩn PGA Academy ngay từ bé.

Diện mạo mới sắc nét mỗi ngày

Ngoài điểm nhấn là cụm sân golf PGA 36 hố độc quyền, NovaWorld Phan Thiet còn sở hữu hàng trăm tiện ích du lịch, nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí đẳng cấp quốc tế. Điển hình như công viên biển Miami Bikini Beach 16ha, tổ hợp công viên giải trí NovaDreams Adventure World 25 ha, trung tâm biểu diễn trong nhà Arena 10.000 chỗ, Sport Complex, công viên giải trí trong nhà F.E.C, trung tâm mua sắm, cụm khách sạn quốc tế, tuyến phố thương mại mặt tiền biển sầm uất...

Trong chuyến tham quan thực tế tại NovaWorld Phan Thiet, các nghệ sĩ còn rất bất ngờ trước tiến độ thi công nhanh chóng của dự án. Công viên biển Miami Bikini Beach đã trở thành điểm check-in quen thuộc của du khách và cộng đồng địa phương. Dãy shophouse biển Festival Street trở thành không gian mua sắm sầm uất, với hàng loạt thương hiệu như Lotteria, Baskin Robbins, Xing Fu Tang, Family Express... Cụm nhà hàng, quảng trường biển đã khai trương và trở thành điểm đến yêu thích của cả người dân địa phương, khách tham quan và nhà đầu tư đến với dự án.

Phạm Quỳnh Anh check in tại nhà hàng Au Lac Do Brazil. Ảnh: Novaland

Phân khu Florida - NovaWorld Phan Thiet, mang phong cách kiến trúc Mỹ hiện đại, phóng khoáng đang trong quá trình bàn giao. Điểm nhấn tại phân khu là bộ sưu tập 42 căn biệt thự được trang bị nội thất đầy đủ theo 11 chủ đề với 4 gam màu xuân – hạ – thu – đông độc đáo.

Với tiến độ thi công nhanh chóng, diện mạo NovaWorld Phan Thiet đang đổi thay, "sắc nét" hơn từng ngày, bắt kịp lợi thế lớn về hạ tầng tại Phan Thiết. Hiện tại, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết được dự kiến hoàn thành trong năm 2022, có thể vượt tiến độ từ một đến 3 tháng. Sân bay Phan Thiết cũng đang được triển khai, nâng cấp, dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

Sơn Quỳnh

Quy mô 1.000 ha, với tổng mức đầu tư 5 tỷ USD, NovaWorld Phan Thiet được phát triển "đa dạng sản phẩm" như nhà phố, nhà phố thương mại, boutique hotel, biệt thự biển và biệt thự sân golf... mang đến cuộc sống "đa trải nghiệm" cho cư dân và du khách trong một tổ hợp đa tiện ích "all in one".

