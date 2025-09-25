Nghệ sĩ ưu tú mượn danh thẩm phán lừa 'chạy' án 2,8 tỷ đồng

Hà NộiĐược người quen nhờ "chạy" án, ông Ngô Quang Tú mời thẩm phán đi ăn và được trả lời không giúp được, nhưng vẫn lấy của nạn nhân 2,8 tỷ đồng.

Ngày 25/9, ông Ngô Quang Tú (51 tuổi, ngụ Phú Thọ) bị TAND Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo phải nộp lại số tiền đã chiếm đoạt để xung công quỹ vì đây là tiền phạm tội.

Bị xác định phạm tội Môi giới hối lộ, ông Lê Nhật Văn (trú Hải Phòng) và Nguyễn Thái Ngôn (ngụ trú TP HCM, cùng 54 tuổi) bị phạt lần lượt 7 năm 6 tháng và 7 năm tù.

Trước đó, ông Tú cho biết là ca sĩ, từng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, từng tham gia quân ngũ. Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi, nói do kinh doanh khó khăn từ hồi dịch Covid-19 nên đã chiếm đoạt tiền của người nhờ "chạy" án tại TAND Tối cao. Ông bày tỏ ăn năn, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Ngô Quang Tú (giữa) và hai đồng phạm tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Hành vi "chạy" án của ông Tú bị cáo buộc liên quan đến tranh chấp đất đai giữa hai mẹ con ở TP HCM. Năm 2020, tòa phán quyết người con gái thắng kiện, người mẹ sau đó kháng cáo và được cấp phúc thẩm xử thắng kiện. Tuy nhiên, tháng 12/2022, TAND Tối cao quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, theo đơn đề nghị của người con.

Trước tình thế này, chị Hương (một người con khác đứng về phía mẹ) đã nhờ ông Lê Nhật Văn "tìm người lo" để TAND Tối cao rút kháng nghị. Ông Văn đồng ý, nhờ ông Ngôn tìm người. Ngôn sau đó liên hệ với ca sĩ Tú, được nhận lời, yêu cầu chị Hương mang tiền ra Hà Nội gặp.

VKS cáo buộc, ngày 30/12/2022, Tú nhờ ông Hùng - thẩm phán TAND Tối cao, tác động rút lại quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đồng thời xin cho chị Hương gặp trực tiếp. Tối hôm sau, Tú đưa chị Hương tới nhà hàng hải sản, dặn cầm theo 200 triệu đồng làm "quà ra mắt" thẩm phán. Sau khi nghe trình bày, thẩm phán Hùng nói "nếu việc nhà em đúng, anh sẽ bảo vệ đến cùng".

Tú đã cầm 200 triệu đồng "quà ra mắt" mà không đưa cho ông Hùng. Ngoài ra, chị Hương còn "bồi dưỡng" cho Tú 50 triệu đồng, đồng thời chuyển thêm 50 triệu đồng cho Tú thanh toán tiền bữa ăn.

10 ngày sau, ông Hùng nhắn tin, cho biết không thể giúp vì quyết định kháng nghị là đúng. Biết rõ việc không thành nhưng Tú vẫn gọi điện yêu cầu chị Hương chuẩn bị thêm 2-3 tỷ đồng ra Hà Nội lo việc. Nhận 2,5 tỷ đồng từ chị này, Tú khẳng định "anh sẽ chịu trách nhiệm".

Ngày 15/1/2023, Tú lại hẹn chị Hương ra nhà hàng gặp thẩm phán Hùng với mục đích để chị yên tâm "đã nhờ ông Hùng giúp đỡ", cơ quan công tố cáo buộc. Tuy nhiên, tại đây chị Hương được xếp ngồi tầng một, còn Tú và thẩm phán ngồi tầng 2, không có sự giao tiếp.

Kết thúc bữa ăn, ca sĩ Tú xuống tầng một trả chị này một tỷ đồng, bịa lý do "thẩm phán Hùng thương, sắp Tết phải lo việc vất vả nên gửi lại bớt".

Tháng 4/2023, TAND Tối cao giám đốc thẩm, hủy bản án phúc thẩm và giữ nguyên án sơ thẩm trong vụ kiện. Điều này đồng nghĩa mẹ chị Hương thua kiện.

"Chạy" án bất thành, ca sĩ Tú vẫn yêu cầu Hương chuyển thêm một tỷ đồng để tiếp tục lo việc, chị này vẫn chuyển.

Hai tháng sau, thấy không được việc, chị Hương yêu cầu Tú trả tiền nhưng ca sĩ khất lần. Chị Hương gặp thẩm phán Hùng và được ông khuyên nên tố cáo sự việc với cơ quan công an nên đã làm theo.

Trong 2,8 tỷ đồng Tú nhận từ chị Hương, VKS xác định ông này đã chia cho đồng phạm 350 triệu đồng. Hai ông này cũng được chị Hương cảm ơn riêng mỗi người 100 triệu đồng vì giới thiệu Tú cho mình.

Nhà chức trách xác định thẩm phán Hùng không biết việc bị cáo Tú nhận 2,8 tỷ đồng của chị Hương, không liên quan hành vi phạm tội nên không bị xem xét trách nhiệm.

Chị Hương bị xác định "có hành vi chạy án" nhưng khi sự việc chưa bị phát giác đã chủ động khai nhận và tố giác Tú nên không bị xử lý hình sự.

Hài Thư