Nghệ sĩ Trung Anh đóng thay cố nghệ sĩ Hoàng Dũng

Diễn viên Trung Anh đóng thay vai ông Phương của cố nghệ sĩ Hoàng Dũng, lần đầu xuất hiện trong phim "Trở về giữa yêu thương", phát sóng tối 24/2.

Sau khi cho hai con ra ở riêng, ông Phương lủi thủi một mình. Do mâu thuẫn trong cuộc sống, con trai ông - Toàn (Anh Tuấn đóng) - cãi nhau với vợ, bỏ về nhà bố trong đêm. Ông Phương thẳng thừng mắng con trai "không đáng mặt đàn ông". So với hình ảnh ông Phương trong phần một do nghệ sĩ Hoàng Dũng thể hiện, nhân vật quyết đoán, mạnh mẽ hơn. Vóc dáng cao, gầy, cách ăn mặc giản dị, lối nói chuyện nghiêm khắc của nghệ sĩ Trung Anh khiến khán giả nhớ về nhân vật ông bố Sơn trong phim Về nhà đi con.

Nghệ sĩ Trung Anh xuất hiện trong 'Trở về giữa yêu thương' Ông Phương (Trung Anh) giáo dục con trong tập hai (phần hai) phim "Trở về giữa yêu thương". Video: VTVGo.

Trung Anh nói đoàn phim đề nghị anh đóng tiếp vai của Hoàng Dũng từ khi cố nghệ sĩ đổ bệnh, nằm viện. "Lúc đó, êkíp có thông qua anh Dũng. Tôi không nghĩ anh Dũng sẽ qua đời, chỉ nghĩ rằng mình là người em hoàn thành công việc dang dở của anh thôi. Nếu là tình huống khác và một người khác, tôi sẽ không nhận. Tôi cũng không nghĩ nhiều đến chuyện vai của mình sẽ hay hay dở", Trung Anh nói. Đến nay, anh vẫn chưa nguôi ngoai sau cái chết của nghệ sĩ Hoàng Dũng.

Nghệ sĩ Trung Anh trong phim "Trở về giữa yêu thương". Ảnh: VTV.

Nghệ sĩ Hoàng Dũng và Trung Anh thân thiết trong cuộc sống và công việc. Những năm gần đây, họ đóng chung nhiều phim truyền hình. Trong Người phán xử, Hoàng Dũng hoá thân ông trùm Phan Quân, Trung Anh đóng Lương Bổng - cận vệ đắc lực của ông. Với hai phim Về nhà đi con và Những ngày không quên, họ đóng hai ông thông gia, mỗi người thương con theo một cách khác nhau.

Trở về giữa yêu thương do đạo diễn Trịnh Lê Phong thực hiện, lột tả cuộc sống trung niên thời hiện đại. Giữa nhịp sống tấp nập, ông Phương và những người bạn trong phim cô đơn theo những cách khác nhau. Êkíp hy vọng tác phẩm khơi gợi sự quan tâm của con cháu tới tâm tư của ông bà, bố mẹ.

Hà Thu