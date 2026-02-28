Bà Trịnh Thúy Mùi, 64 tuổi, là Nghệ sĩ Nhân dân duy nhất ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

''Tôi không dám hứa điều gì lớn lao, chỉ là sẽ đem hết khả năng của mình để nói lên tiếng nói của các cử tri, văn nghệ sĩ lên nghị trường Quốc hội, góp phần phản ánh trung thực những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, trăn trở của giới sáng tạo nghệ thuật trong quá trình lao động nghề nghiệp'', bà Trịnh Thúy Mùi cho biết. Ngoài ra, bà nói sẽ nỗ lực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách liên quan văn hóa, nghệ thuật và đời sống tinh thần của xã hội.

NSND Thúy Mùi hát chèo cổ 'Luyện năm cung' Nghệ sĩ Trịnh Thúy Mùi hát chèo cổ ''Luyện năm cung''. Video: YouTube Mai Đức Thiện

Hôm 27/2, Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử của cả nước. Trong đó bà Trịnh Thị Mùi (nghệ danh Trịnh Thúy Mùi) - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - thuộc 36 ứng viên của khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nghệ sĩ sẽ ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp, đơn vị bầu cử số một, gồm các phường: Thường Lạc, Hồng Ngự, An Bình và xã: Thường Phước, Tân Hồng, Tân Thành, Tân Hộ Cơ, An Phước, Tam Nông, Long Khánh, Long Phú Thuận, An Hòa, An Long, Tân Long, Phú Thọ, Tân Thạnh, Thanh Bình.

Bà Trịnh Thúy Mùi có bằng Thạc sĩ Nghệ thuật học, Cao cấp Lý luận chính trị, cử nhân Luật và Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước đó, trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 5, khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra ngày 14/1 tại Hà Nội, các đại biểu thống nhất giới thiệu nghệ sĩ Trịnh Thúy Mùi ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho biết đây là niềm tự hào, vinh dự của bản thân, ý thức về trách nhiệm trước cử tri, đội ngũ văn nghệ sĩ và sự phát triển của văn học nghệ thuật nước nhà.

Nghệ sĩ Trịnh Thúy Mùi sinh tại Ninh Bình, là diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội từ năm 1981, sau đó trải qua nhiều vị trí như Phó Trưởng đoàn, Phó giám đốc, Giám đốc đơn vị. Từ năm 2017 đến 2020, bà là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và phát triển nghệ thuật Sân khấu Việt Nam. Giai đoạn năm 2020 đến nay, nghệ sĩ giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, bí thư chi bộ cơ quan, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Trong sự nghiệp, bà từng nhận bảy huy chương vàng Liên hoan Chèo toàn quốc, ba huy chương bạc quốc gia, nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Năm 2015, bà được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Phương Linh