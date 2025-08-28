Nghệ sĩ trình diễn khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Hà NộiCa sĩ Tùng Dương, Trúc Nhân, Hoa hậu Trúc Linh, Phương Linh nói tự hào khi dự sự kiện Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm.

Triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay khai mạc sáng 28/8 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở Đông Anh với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp nhà nước.

Dàn nghệ sĩ góp mặt trong chương trình nghệ thuật khai mạc chủ đề Khí phách Việt Nam, với thông điệp ca ngợi sức mạnh quật khởi, tôn vinh tinh thần bất khuất, thắp sáng sức mạnh vươn lên của dân tộc. Ca sĩ Đào Tố Loan, Bùi Thu Trang, Trường Linh, Anh Vũ hát Đảng đã cho ta mùa xuân (Phạm Tuyên), Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi (Huy Du). Nối tiếp, nghệ sĩ Phạm Thu Hà cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam mang đến không khí hào hùng qua nhạc phẩm Tổ quốc ta cờ bay (Nguyễn Cường).

Tiết mục mở màn chương trình nghệ thuật Các nghệ sĩ hát trong tiết mục mở màn chương trình nghệ thuật thuộc khuôn khổ sự kiện. Video: VTV

Nhóm OPlus thể hiện Khát vọng là người Việt (Nguyễn Thương) với tinh thần tươi vui. Nhạc phẩm có những câu hát gợi tình yêu quê hương, con người như: "Yêu biết bao cánh đồng lúa chín thơm nuôi tôi dần lớn khôn", "Ngày bé thơ nghe ông hát bao câu ca, về màu cờ không thể phai nhòa", "Được lớn lên từ tiếng ru mẹ cha, được nuôi nấng nên người, làm người Việt Nam", "Tôi yêu Việt Nam của tôi trải qua bao nắng mưa". Ca sĩ Đông Hùng, Hồng Ngọc lần lượt hát Tre Việt Nam (Tạ Quang Thắng), Sen (Hoàng Hồng Ngọc) - các nhạc phẩm chứa đựng hình ảnh thân thuộc trong văn hóa, ca ngợi tính cách hiên ngang của con người Việt.

Tùng Dương biểu diễn tại sự kiện triển lãm 80 năm Tùng Dương biểu diễn kết chương trình nghệ thuật thuộc khuôn khổ sự kiện. Video: VTV

Việt Nam - tự hào tiếp bước tương lai (Nguyễn Văn Chung) qua chất giọng nội lực của Tùng Dương nói về tinh thần vươn mình của dân tộc giữa kỷ nguyên mới. Ca sĩ Dương Hoàng Yến khắc họa vẻ đẹp bình yên qua Tổ quốc trong ánh mặt trời (Long Ka).

Trúc Nhân hát Made In Vietnam (DTAP sáng tác) - nhạc phẩm gây chú ý gần đây, nằm trong album cùng tên của DTAP. Ca khúc có giai điệu rộn ràng thể hiện niềm tự hào sinh ra là người Việt.

Trúc Nhân trình diễn "Made In Vietnam" Màn trình diễn của Trúc Nhân. Video: VTV

Một số tiết mục dàn dựng mang tinh thần tươi vui, do người trẻ thể hiện như Hà Myo với Xẩm Hà Nội (Nguyễn Quang Long), STARLAB, rapper nhí Xệ Xệ lần lượt trình diễn Tre ngà bên lăng bác (Hàn Ngọc Bích), Em bé Việt Nam (IndieK).

Ngoài dàn ca sĩ, nhiều mỹ nhân showbiz diện áo dài tham dự sự kiện. Hoa hậu Việt Nam 2025 Hà Trúc Linh góp mặt trong vai trò đại sứ du lịch tỉnh Đăk Lăk. Cô cho biết dậy từ sớm để chuẩn bị bài giới thiệu, nói về quá trình xây dựng, phát triển cũng như các nét văn hóa đặc trưng của quê hương trong khuôn khổ chương trình.

Hoa hậu Hà Trúc Linh dự Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ cảm xúc và quá trình chuẩn bị trước khi dự sự kiện. Video: Nhân vật cung cấp

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh, Á hậu Cẩm Ly, Hoàng Nhung chọn áo dài lụa in họa tiết thắng cảnh nổi tiếng của ba miền.

Trong vai trò đại sứ văn hóa tỉnh Khánh Hòa, Á Hậu Cẩm Ly nói muốn giới thiệu nét đặc trưng của vùng biển đảo. "Với tôi, đây là sự kiện đặc biệt để nhìn lại chặng đường vẻ vang của dân tộc, lan tỏa giá trị văn hóa, du lịch Việt Nam", người đẹp nói.

Từ trái qua gồm các người đẹp Ketut Permata Juliastrid Sari, Phương Linh, Cẩm Ly, Hoàng Nhung tại sự kiện.

Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari, người Indonesia, xuất hiện với vai trò đại sứ du lịch tỉnh Tây Ninh. Nhiều tháng qua, cô hòa chung không khí các ngày lễ lớn của Việt Nam. Người đẹp cho biết: "Tôi cảm nhận rõ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của mỗi người dân. Một năm qua, tôi cũng xem nơi đây là ngôi nhà thứ hai của mình".

Hoa hậu Phương Linh tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh giới thiệu không gian triển lãm. Video: Nhân vật cung cấp

Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc được tổ chức trên diện tích gần 260.000 m2, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 34 tỉnh và thành phố, 28 bộ, ngành, cùng hơn 230 gian hàng của doanh nghiệp.

Không gian được chia thành ba phân khu chính gồm: Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy); Phân khu triển lãm ngoài trời (Các sân: Đông, Tây, Nam, Bắc); Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (Nhà triển lãm Khối A).

Triển lãm trưng bày thiết kế hiện đại, kết hợp hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử với công nghệ số, trình chiếu 3D mapping, thực tế ảo, hologram và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mang đến trải nghiệm mới cho công chúng.

Sự kiện mở cửa 9h - 22h từ 29/8 đến 5/9, riêng ngày 28/8 mở cửa từ 13h cho du khách trong nước và quốc tế tham quan.

Tân Cao