Nghệ sĩ Trần Nhượng hồi phục sau tai biến

Sau hai tuần phải nằm viện vì tai biến mạch máu não hồi đầu năm, sức khỏe nghệ sĩ Trần Nhượng dần hồi phục, chuẩn bị đóng phim mới.

Nghệ sĩ đột quỵ nhẹ hồi cuối tháng 1, điều trị ở Bệnh viện 198. Ông cho biết may mắn vì được cấp cứu kịp thời, không để lại di chứng nặng. Thời gian đầu nằm viện, ông thường xuyên đau đầu, chóng mặt, khó diễn đạt. Hiện nghệ sĩ đã lấy lại hoàn toàn ngôn ngữ, sinh hoạt bình thường. Chướng ngại duy nhất của ông là trí nhớ giảm sút. "Biến cố khiến tôi nhận ra giá trị của sức khỏe, biết trân trọng bản thân hơn. Trước kia, tôi ham việc, thường đi diễn liên miên, sinh hoạt không điều độ", ông nói.

Hiện tại, ông xây dựng chế độ ăn uống, nghỉ ngơi khoa học, kết hợp vận động nhẹ nhàng và lắng nghe cơ thể nhiều hơn, hạn chế nguy cơ tái phát. Bên cạnh đó, nghệ sĩ vẫn duy trì điều trị các bệnh nền như tiểu đường, trào ngược dạ dày, thoát vị đĩa đệm, mỡ máu và gan nhiễm mỡ. Trong giai đoạn hồi phục, ông được người thân, con cái chăm sóc. Từ sau khi chia tay người vợ thứ hai năm 2019, ông kín tiếng chuyện đời tư.

Nghệ sĩ Trần Nhượng ở tuổi ngoài 70. Ảnh: Nguyễn Hà Nam

Ở tuổi 74, bên cạnh đam mê diễn xuất, Trần Nhượng tìm thấy niềm vui trong cuộc sống điền viên. Ông sở hữu khu đất đồi rộng hàng nghìn mét vuông tại Yên Bái, nơi ông trồng bonsai và cây ăn quả. Mỗi khi có thời gian, nghệ sĩ rời Hà Nội lên vườn, tận hưởng không khí trong lành, hòa mình vào thiên nhiên.

Tháng 5, ông sẽ quay phim điện ảnh Tây Sơn thất hổ tướng: Kỳ nam cung thủ Lý Văn Bưu, quay chủ yếu ở Bình Định. Tác phẩm đề tài lịch sử, nói về bảy vị tướng tài dưới thời vua Quang Trung. Ông vào vai Thái sư, anh trai của hoàng hậu, nhân vật quyền khuynh triều dã, gây ra nhiều sóng gió trong lúc vua lâm bệnh nặng.

Nghệ sĩ gặp áp lực bởi đã quá lâu không đóng phim chiếu rạp. Các tác phẩm điện ảnh gần nhất ông tham gia là Đêm hội Long Trì (1989), Tình yêu bên bờ vực thẳm (1992). Theo ông, cái khó của người đóng phim lịch sử là không có hình mẫu cụ thể để tham khảo, chỉ có thể dựa vào kịch bản, sách sử để tưởng tượng, hình dung ra phong thái nhân vật.

Ngoài ra, nghệ sĩ gặp khó khăn trong việc học lời thoại do tuổi cao, trí nhớ kém đi. "Hơn nữa, tôi mới trải qua đợt tai biến, sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, ảnh hưởng phần nào đến tư duy, sự nhanh nhạy. Vì vậy, tôi khá lo lắng không biết mình có thể đáp ứng tốt công việc hay không, nhất là khi lịch quay có thể dày", ông nói. Hiện ông dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản trước khi phim bấm máy.

Trần Nhượng trong phim 'Những cô gái trong thành phố' Nghệ sĩ Trần Nhượng đóng ông Khanh trong phim "Những cô gái trong thành phố" (2018). Video: VFC

Những năm gần đây, nghệ sĩ ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ do chưa có vai diễn phù hợp. Trước đó, ông ghi dấu ấn đậm nét với loạt nhân vật phản diện trong các phim Gác kiếm, Bão ngầm, Người phán xử, Khi đàn chim trở về, Chủ tịch tỉnh, Những cô gái trong thành phố. Tuy nhiên, việc đóng đinh với hình tượng này từng mang đến cho ông rắc rối. Nhiều khán giả không tách bạch giữa vai diễn và con người ngoài đời, thường dành cho ông ánh nhìn hay lời lẽ thiếu thiện cảm. Đọc những bình luận tiêu cực, gay gắt trên mạng, ông từng chạnh lòng và tổn thương. Tuy vậy, khi nhìn lại, nghệ sĩ xem đó như một phần tất yếu của nghề diễn. Ông cho rằng việc được khán giả nhớ đến là minh chứng cho vai diễn thành công.

Nghệ sĩ Trần Nhượng sinh năm 1952, từng là diễn viên Đoàn Ca Múa Kịch Hải Hưng (cũ), sau đó chuyển sang Đoàn Nghệ thuật Công an Nhân dân. Khi về hưu, ông giữ quân hàm đại tá. Ông từng đóng các vở kịch Bác sĩ Huỳnh, Chị Nhàn, Nữ ký giả, Người với người. Ngoài ra, ông đạo diễn nhiều vở kịch từng đoạt giải cao ở các liên hoan sân khấu như Vòng xoáy, Những quân bài định mệnh, Đám cưới trong đêm mưa, Dưới ánh đèn, Phía sau vụ án. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015.

Hà Thu