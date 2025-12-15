TP HCMNghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng vợ - Kiều Đàm Linh - trình diễn ca khúc "Một cõi đi về" trong đêm nhạc Trịnh 14/12.

Trong show Hãy yêu nhau đi do gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phối hợp tổ chức, nhiều khán giả bất ngờ với sự xuất hiện của Kiều Đàm Linh. Mở đầu tiết mục, chị thực hiện màn gõ chuông theo hình thức sound healing (âm thanh liệu pháp). Tiếng kèn saxophone của Trần Mạnh Tuấn sau đó cất lên, hòa cùng phần đệm của đàn organ và bộ gõ.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn lần đầu biểu diễn cùng vợ Tiết mục của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn và vợ trong đêm nhạc "Hãy yêu nhau đi". Video: Mai Nhật

Phần trình diễn được dàn dựng tối giản để người nghe tận hưởng giai điệu nhạc Trịnh. Câu nói nổi tiếng của nhạc sĩ được chiếu giữa sân khấu như một điểm nhấn: "Chết là sự tan biến của thể xác/ Nhưng sống không chỉ là sự tồn tại của thân xác/ Nhiều người còn sống mà tưởng chừng như đã chết/ Nhiều người chết mà vẫn còn sống trong tâm trí mọi người".

Cuối tiết mục, trước tràng vỗ tay khán giả dành tặng, Trần Mạnh Tuấn cúi người, đưa tay hướng về phía vợ như một sự tri ân. Nghệ sĩ cho biết lần đầu kết hợp cùng Kiều Đàm Linh trên sân khấu nhằm tăng thêm sự thú vị cho đêm nhạc, cũng là cách cảm ơn người âm thầm đồng hành anh bấy lâu.

Trần Mạnh Tuấn bên vợ trong màn trình diễn "Một cõi đi về". Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Với Trần Mạnh Tuấn, vợ giúp anh hồi sinh sau lần đột quỵ não năm 2021. Nghệ sĩ nói việc được trở lại biểu diễn "hơn cả một sự kỳ diệu" bởi nhiều lần vào sinh ra tử trên bàn mổ. Tháng 8/2021, anh nhập viện cấp cứu, phẫu thuật não hai lần trong ba ngày. Những ngày sau đó, nghệ sĩ phải tập nhúc nhích từng ngón tay để các khớp ngón dần linh hoạt trở lại. Tuy nhiên, tháng 5/2022, di chứng hậu Covid-19 khiến anh phải nhập viện mổ não lần ba, sau đó trị liệu lại từ đầu.

Do anh ngã bệnh đúng vào thời gian Covid-19, chỉ có Kiều Đàm Linh gắng gượng lo cho chồng. Lúc nghệ sĩ mới tỉnh lại, bà xã động viên anh từng muỗng cháo, khuyên chồng nghĩ đến mẹ, đến vợ và hai con để vượt qua. Nhiều lần, Kiều Đàm Linh từng ước có thể đánh đổi bản thân để chồng được phục hồi trở lại.

Vợ chồng Trần Mạnh Tuấn trong lần thăm nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn năm 2023. Ảnh: Mai Nhật

Khi anh tập vật lý trị liệu, vợ kề bên khuyến khích từng bước một. Dần dà, những ngón tay của Trần Mạnh Tuấn cứng cáp hơn, làn hơi khỏe lại. Từ chỗ chỉ có thể chơi kèn được đôi ba câu, đi lại phải có người dìu, nay anh có thể trình diễn liên tục nhiều bài trên sân khấu. Khi Trần Mạnh Tuấn tái xuất, vợ tiếp tục đóng vai trò quản lý, chăm chút cho anh mọi thứ từ công việc đến cuộc sống.

Trần Mạnh Tuấn, 55 tuổi, sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc, cha mẹ và chị gái là nghệ sĩ cải lương. Anh là nhạc công chơi saxophone duy nhất được đề cử năm lần tại giải Cống hiến. Anh còn hợp tác nhiều nghệ sĩ như gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hồng Nhung, Bằng Kiều, Trần Thu Hà.

Nghệ sĩ từng thành lập câu lạc bộ jazz Sax n' Art tại TP HCM, làm giám khảo cuộc thi Vietnam Idol 2008. Nghệ sĩ ra hàng chục album, tiêu biểu như Độc tấu Saxophone Trần Mạnh Tuấn (1997), Lời ru mắt em - chung với Vũ Quang Trung, Trần Thu Hà và Bằng Kiều (2000), Biển khát (2001), Hạ trắng (2002), Về quê (2003), Ru ta ngậm ngùi (2009). Vợ chồng anh kết hôn năm giữa thập niên 1990, có hai con. Con gái An Trần theo nghiệp bố, trở thành tài năng triển vọng của làng nhạc Việt.

Trong đêm nhạc, Trần Mạnh Tuấn tái ngộ ca sĩ Quốc Thiên, cùng thể hiện ca khúc Biển nhớ. Năm 2008, khi thi Vietnam Idol và đoạt giải quán quân, Quốc Thiên được nghệ sĩ - lúc đó nằm trong ban giám khảo - dìu dắt, cho nhiều lời khuyên. 17 năm sau, cả hai mới có dịp hợp tác trở lại. Ca sĩ cho biết xúc động khi thấy Trần Mạnh Tuấn bình phục sau biến cố, kỹ thuật, phong độ vẫn vững vàng như xưa.

Quốc Thiên hát "Biển nhớ" cùng tiếng kèn saxophone của Trần Mạnh Tuấn Quốc Thiên hát "Biển nhớ" cùng tiếng kèn saxophone của Trần Mạnh Tuấn. Video: Mai Nhật

Đêm nhạc kéo dài hơn hai giờ, nhiều ca sĩ lần lượt thể hiện các bài hát ở mảng tình ca lẫn Da Vàng - dòng nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn. Sau tiết mục Hạ trắng, Mưa hồng của Bùi Lan Hương, Quốc Thiên đưa người nghe vào giai điệu tự sự của Phôi pha. Đức Tuấn khuấy động không khí với loạt nhạc phẩm ngợi ca hòa bình - Xin cho tôi, Huế Sài Gòn Hà Nội. Ca sĩ Uyên Linh thử sức với thể loại blue jazz qua ca khúc Vết lăn trầm. Quán quân Vietnam Idol 2010 nói dù nhiều lần hát nhạc Trịnh, mỗi lần lên sân khấu cô vẫn chịu áp lực lớn, tự nhận chưa thể hiểu hết độ sâu sắc trong ca từ ông viết.

Lệ Quyên xuất hiện cuối show, chinh phục khán giả qua Ướt mi, Dấu chân địa đàng, Sóng về đâu. Chương trình khép lại với màn hòa giọng của các nghệ sĩ trong Để gió cuốn đi, Nối vòng tay lớn - những ca khúc hiếm khi vắng mặt trong các đêm nhạc Trịnh.

Từ trái qua: Đức Tuấn, Nakatani Akar (từng đóng phim "Em và Trịnh"), Lệ Quyên, Uyên Linh, Tấn Sơn trong tiết mục cuối. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ - xúc động khi hơn 300 khán giả ngồi lại đến cuối buổi. Theo bà, sau 24 năm Trịnh Công Sơn qua đời, âm nhạc của ông vẫn tiếp tục vang lên, không chỉ là những bài hát về tình yêu đôi lứa mà còn về nỗi đau thân phận, sự sẻ chia, đùm bọc nhau trong hoàn cảnh khốn khó. Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện gia đình Trịnh Công Sơn cùng đơn vị tài trợ quyên góp được hơn 850 triệu đồng để trao quà cho hơn 2.500 gia đình chịu ảnh hưởng của bão lũ miền Trung, góp phần giúp họ có cái Tết no ấm.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sinh năm 1939, mất ngày 1/4/2001. Ông để lại hơn 600 ca khúc, trong đó khoảng 236 bài hát được phổ biến. Nhạc Trịnh thấm đẫm chất triết lý, nhân văn, hồn hậu, nồng nàn, là tình yêu lớn dành cho con người, quê hương Việt Nam và ca ngợi hòa bình. Nhiều tên tuổi gắn liền nhạc của ông như: Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Cẩm Vân, Hồng Hạnh, Quang Dũng, trong đó Khánh Ly là giọng hát biểu tượng.

Mai Nhật