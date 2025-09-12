Nghệ sĩ Thu Huyền làm Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội

Nghệ sĩ Thu Huyền, 50 tuổi, tiếp nối nghệ sĩ Quốc Anh điều hành Nhà hát Chèo Hà Nội.

Thu Huyền nhận quyết định của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội hôm 11/9. Dưới bài đăng của fanpage nhà hát, các đồng nghiệp như Quốc Anh, Minh Vượng, Lan Hương gửi lời chúc mừng nghệ sĩ. Nhận vai trò mới, nghệ sĩ nói vinh dự nhưng nhiều áp lực, coi đây là bước ngoặt trong sự nghiệp.

Thu Huyền bên chồng - ca sĩ Tấn Minh - trong buổi nhận quyết định. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước đó, Thu Huyền giữ cương vị Phó giám đốc nghệ thuật của nhà hát từ năm 2017. Năm 2022, chị làm phó giám đốc đơn vị, thay nghệ sĩ Quốc Anh. Hơn hai năm điều hành nhà hát, Thu Huyền nhiều lần thấy hoang mang, vất vả, nghĩ ''liệu mình có khả năng để gánh vác trọng trách này không", song chị vượt qua nhờ được đồng nghiệp tin tưởng, động viên.

Tạo hình của Thu Huyền khi hóa thân Thị Mầu, được đánh giá thể hiện thành công nét lẳng lơ của vai diễn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội, có tình yêu chèo từ nhỏ. Năm nghệ sĩ 14 tuổi, Nhà hát Chèo Hà Nội mở cuộc tuyển học sinh, chị đăng ký dự thi. Dù diễn theo bản năng, chị trúng tuyển hệ trung cấp nhờ ngoại hình và giọng hát triển vọng. Sau vài tháng học dự thính, chị được đào tạo chuyên sâu về chèo, múa, biểu diễn.

Năm 16 tuổi, nghệ sĩ nổi tiếng với vai Thị Mầu trong vở Quan Âm Thị Kính, đạt giải đặc biệt cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ Hà Nội. Hình tượng sau đó gắn liền suốt hơn 20 năm sự nghiệp của Thu Huyền, tạo dấu ấn lớn trong lòng khán giả. Ngoài những vai trong các vở chèo Trương Viên, Kiều, Điều còn lại, chị cũng được yêu mến với những tác phẩm dân ca quan họ Bắc Ninh như Xe chỉ luồn kim, Vào chùa, Đi cấy, Hoa thơm bướm lượn.

Nghệ sĩ Thu Huyền trong trích đoạn 'Thị Mầu lên chùa' Thu Huyền trong trích chèo ''Thị Mầu lên chùa''. Video: YouTube Nghệ thuật dân gian

Năm 2007, khi mới 32 tuổi, Thu Huyền được đặc cách phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú dù mới trải qua 13 năm tuổi nghề, trong khi tiêu chuẩn để được phong danh hiệu là ngoài số huy chương đạt được, nghệ sĩ phải có tối thiểu 15 năm hoạt động. Chị cũng là một trong những nữ nghệ sĩ được phong danh hiệu trẻ nhất Việt Nam.

Thu Huyền còn được công chúng ngưỡng mộ bởi hôn nhân hạnh phúc bên Tấn Minh - hiện giữ cương vị Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Tháng 3 năm ngoái, hai nghệ sĩ nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cùng ngày.

Nghệ sĩ Thu Huyền diễn 'Đào liễu' Nghệ sĩ Thu Huyền hỗ trợ tiết mục ''Đào liễu'' của nhóm Nhà Trẻ (Đinh Tiến Đạt, Tiến Luật, Rhymastic, Quốc Thiên, Binz, Hà Lê, Duy Khánh) trong chương trình ''Anh trai vượt ngàn chông gai''. Video: YouTube Yeah1 Music

Phương Linh