Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm về nước làm liveshow

Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm - ngôi sao cải lương thập niên 1990 - từ Mỹ về nước tổ chức liveshow đầu tiên trong sự nghiệp vào tháng 3.

Đêm nhạc mang tên Tự tình quê hương, diễn ra tối 28/3 tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang (TP HCM). Nghệ sĩ Lê Trung Thảo - đồng đạo diễn - cho biết chương trình là cột mốc kỷ niệm hơn 40 năm ca hát của Thanh Thanh Tâm. "Sau nửa đời làm nghề, chị muốn thực hiện một đêm diễn để tri ân tình cảm khán giả", anh nói.

Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Thanh Tâm trong lần về nước dự tọa đàm cải lương của Hội sân khấu TP HCM, năm 2023. Ảnh: Thanh Hiệp

Thanh Thanh Tâm tự lên kịch bản cho liveshow, với sự hỗ trợ của ca sĩ Quang Thành, Quang Nhã. Nghệ sĩ chọn các trích đoạn tiêu biểu, từng làm nên tên tuổi chị, như Tâm sự Ngọc Hân (soạn giả Lê Duy Hạnh), Anh hùng khó qua ải mỹ nhân (Mộc Quán, Nguyễn Trọng Quyền). Hòn vọng phu (Lưu Quang Vũ, Mộc Linh) - vở diễn từng gây tiếng vang qua giọng hát nghệ sĩ Vũ Linh và Thanh Thanh Tâm - được chị độc diễn.

Giọng ca kỳ cựu còn hòa giọng với các khách mời như nghệ sĩ Phượng Loan, Vân Hà, Tâm Tâm trong bài ca cảnh Tự tình quê hương. Chương trình khép lại với hai đoạn trích thể loại lịch sử - Nữ hùng Mê Linh (Tô Thiên Kiều) và Thái hậu Dương Vân Nga (Hoa Phuợng, Hoàng Việt, Chi Lăng, Thể Hà Vân).

Thanh Thanh Tâm thời trẻ bên "người tình sân khấu" Vũ Linh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Gần 15 năm sang Mỹ, Thanh Thanh Tâm cho biết vẫn giữ tâm huyết với nghiệp ca cổ. Dù thỉnh thoảng mới đi diễn, chị thường tự tập hát, luyện thanh ở nhà để tránh bị tù hơi, quên tuồng. Một giai đoạn, chị từng suy sụp, tuyệt vọng khi chứng kiến nhiều đồng nghiệp thân thiết qua đời, như nghệ sĩ Ngọc Đáng, Vũ Linh. Khi đó, động lực ca hát trong chị cũng vơi đi phần nào. "Nhưng tôi biết chỉ cần khoác bộ đồ diễn, lửa nghề sẽ 'cháy' trở lại trong tôi", nghệ sĩ nói.

Ngoài ca hát, chị ấp ủ tâm nguyện mở lớp truyền nghề cho người trẻ, hướng dẫn kỹ thuật hát Hồ Quảng, tuồng sử, cải lương xã hội. Nghệ sĩ xem đó là cách trả ơn tổ nghiệp nếu sau này không còn cơ hội đứng trên sân khấu.

Thanh Thanh Tâm sinh năm 1963, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Thanh, cha là nghệ sĩ Nam Hùng, mẹ là nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa. Chị từng đoạt huy chương vàng Trần Hữu Trang 1991 - năm đầu tiên tổ chức, cùng Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Thanh Hằng, Tài Linh, Ngọc Huyền. Từ đó, chị tỏa sáng bởi lối ca diễn ngọt ngào, gây chú ý với loạt vở Đêm phán xét, Kiều Nguyệt Nga, Rạng ngọc Côn Sơn, Chuyện cổ Bát Tràng, Án Phi Giao. Khi chị đóng chung Vũ Linh, cả hai tạo thành cặp song ca ăn ý, được xem như "tình nhân sân khấu".

Thanh Thanh Tâm, Vũ Linh trong trích đoạn "Dương Gia Tướng" (soạn giả Bạch Mai) thập niên 1990 Thanh Thanh Tâm, Vũ Linh trong trích đoạn "Dương Gia Tướng" (soạn giả Bạch Mai) thập niên 1990. Video: YouTube Cải lương hay

Năm 2012, sau ly hôn, nghệ sĩ sang Mỹ định cư. Chị xem hai con là điểm tựa tinh thần. Con gái đầu tốt nghiệp đại học về chuyên ngành thông tin, đã đi làm, con trai Kim Tuyền theo ngành y tá. Năm 2023, chị làm giám khảo cuộc thi tuyển chọn tài năng ca cổ Út Trong.

Mai Nhật