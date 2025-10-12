Nghệ sĩ Thanh Ngoan hát xẩm cùng các 'Em xinh say hi'

Sau concert đầu tiên ở TP.HCM hôm 13/9, Em xinh say hi khép lại với đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Ở đêm nhạc này, êkíp có nhiều thay đổi trong cách sắp xếp các màn trình diễn.

Sau tiết mục mở màn Việt Nam hơn từng ngày - nhạc phẩm thể hiện tình yêu đất nước, Easier được tiếp nối, thay vì hai ca khúc AAA, Đã xinh còn thông minh ở concert thứ nhất.