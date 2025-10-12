Nghệ sĩ Thanh Ngoan hát xẩm cùng các 'Em xinh say hi'

Nghệ sĩ bất ngờ xuất hiện ở giữa tiết mục, thể hiện đoạn hát xẩm thứ hai trong bài, được đông đảo khán giả hưởng ứng. Thanh Ngoan cho biết việc kết hợp các bạn trẻ giúp chị sống lại một thời thanh xuân.
Nghệ sĩ Thanh Ngoan diễn cùng Pháo, Phương Mỹ Chi, Saabirose, Liu Grace, Lâm Bảo Ngọc bài Duyên. Video: Phương Linh
Sau concert đầu tiên ở TP.HCM hôm 13/9, Em xinh say hi khép lại với đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Ở đêm nhạc này, êkíp có nhiều thay đổi trong cách sắp xếp các màn trình diễn.
Sau tiết mục mở màn Việt Nam hơn từng ngày - nhạc phẩm thể hiện tình yêu đất nước, Easier được tiếp nối, thay vì hai ca khúc AAA, Đã xinh còn thông minh ở concert thứ nhất.
Nhóm Bích Phương, Juky San, Mỹ Mỹ, Quỳnh Anh Shyn, LAMOON lần đầu diễn bài hát Bắc thang lên hỏi ông trời tại concert. Sân khấu được dàn dựng theo bối cảnh "thiên đình" cùng hiệu ứng bướm bay. Cuối tiết mục, mỗi ca sĩ tặng lại khán giả phụ kiện lồng đèn của mình.
Ở ca khúc Cứ đổ tại cơn mưa, ban tổ chức chuẩn bị ô trong suốt cho khán giả tại một số khu vực, tạo khung cảnh lãng mạn.
Trong bài I'll be there, các ca sĩ ''biến hình'' với trang phục bảo vệ gây cười cho khán giả. Hát ca khúc, họ kể câu chuyện ngày đầu hoạt động âm nhạc, luôn giữ vững niềm tin dù đối diện nhiều chông gai.
Liên khúc Không đau nữa rồi và Hào quang là một trong những điểm nhấn của đêm nhạc. Tiết mục mở đầu với bản demo Không đau nữa rồi do tác giả gốc buitruonglinh và LyLy thể hiện. Sau đoạn cao trào, Pháp Kiều hát phần điệp khúc Hào quang, khiến hàng nghìn khán giả hò reo.
Ở một số ca khúc có sự tham gia của những ''em xinh'' khác, như Bảo Anh góp mặt trong bài Hề, Saabirose, Liu Grace xuất hiện ở đoạn cuối tiết mục Cách (yêu đúng) điệu.
Ngoài màn solo của Best 5 - Nhóm nhạc toàn năng (Phương Mỹ Chi, Lyhan, Orange, Bích Phương, LAMOON), nhóm lần đầu hát chung ca khúc mới do Orange sáng tác - Best of Luck. Tác phẩm gửi thông điệp lan tỏa những điều may mắn trong cuộc sống, là món quà tri ân khán giả.
Bài hát Best of Luck. Video: Phương Linh
Sân khấu đầu tư phần dàn dựng, hệ thống 10 bàn nâng tạo hiệu ứng bậc thang, sóng nhấp nhô và hình khối đồng bộ âm nhạc. Ở vài tiết mục, ban tổ chức sử dụng bong bóng, pháo giấy, pháo kim tuyến. Trong hình, Phương Ly đứng trên đạo cụ giống chiếc bánh kem lớn, khuấy động đêm diễn cùng Vỗ tay.
Phần dance battle với sự tham gia của Han Sara, Ánh Sáng Aza, Yeolan, Lyhan, Mỹ Mỹ, kết quả dựa vào máy đo tiếng cổ vũ của khán giả. Han Sara giành chiến thắng nhờ bài thi nhiều năng lượng, thu hút người xem bởi những động tác khó như lộn nhào, giữ thăng bằng.
Đêm nhạc bắt đầu lúc 19h, duy trì ''nhiệt'' suốt hơn bốn tiếng. Khán giả Thảo Phương, 17 tuổi, cùng người thân đi từ Nghệ An lên Hà Nội khoảng hai ngày trước. Cô hát, nhảy theo toàn bộ ca khúc, nói mãn nhãn vì chất lượng âm nhạc, dàn dựng sân khấu và năng lượng của 30 ca sĩ.
30 ''em xinh'' chụp ảnh lưu niệm. Họ chung cảm xúc hạnh phúc, biết ơn vì được khán giả ủng hộ, trong đó nhiều tân binh làng nhạc như Ánh Sáng Aza, Lyhan, Đào Tử A1J lần đầu có cơ hội diễn tại sân vận động Mỹ Đình.
Show Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt", lên sóng cuối tháng 5, do đơn vị từng tổ chức thành công chương trình Anh trai say hi hồi giữa năm 2024 thực hiện. Các thí sinh được chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc. Sau 14 tập, quán quân chương trình là Phương Mỹ Chi, á quân thuộc về Lyhan.
Chương trình được nhận xét là một trong những điểm nhấn của làng nhạc từ đầu năm đến nay. Theo thống kê của ban tổ chức, chương trình ghi nhận 22 tỷ lượt xem và nghe trên các nền tảng số, 13 tuần liên tục giữ vị trí top 1 trending YouTube Việt Nam với hàng chục bản hit.
Phương Linh
Ảnh: Ban tổ chức cung cấp