Nghệ sĩ tặng quà, lì xì người khó khăn

Ngày 11/2, Mỹ Tâm cùng người thân đến Quảng Nam (Đà Nẵng mới) tặng quà Tết. Ca sĩ duy trì việc thiện nguyện hơn chục năm qua mỗi dịp xuân về.
Ca sĩ trò chuyện, thăm hỏi mọi người và chúc họ có một mùa Tết ấm áp, an vui.
Hôm 8/2, Hà Anh Tuấn cùng dự án Chồi Việt Nam phối hợp Thành đoàn TP HCM trao tặng quà cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và Ung bướu, hỗ trợ những chuyến xe đưa các em trở về đoàn tụ gia đình trong dịp Tết.
Trước đó, êkíp ca sĩ phối hợp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai và Trung tâm Công tác xã hội TP HCM tổ chức hoạt động Tết sẻ chia tại xã Canh Vinh và Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm (phường Quy Nhơn Tây), tặng hàng trăm suất quà, phong bì cho các hộ dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
"Tôi hy vọng những 'chuyến xe mùa xuân' là nguồn động viên và niềm tin vào một khởi đầu mới cho những hoàn cảnh đang cần thêm điểm tựa trong chặng đường phía trước", Hà Anh Tuấn nói.
Hà Kiều Anh cùng nhiều người đẹp tham gia chương trình Tết hạnh phúc tại TP HCM, hôm 9/2. Họ cùng ban tổ chức trao bao lì xì, vé xe về quê và 1.000 phần quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Diễn viên Lý Hùng (phải) đến chúc Tết các nghệ sĩ lão thành tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, phường Gia Định TP HCM, hôm 9/2. Lúc Khu dưỡng lão nghệ sĩ còn ở đường Âu Dương Lân, quận 8 (cũ), đây là nơi đạo diễn Lý Huỳnh chúc Tết đầu tiên. Khi Lý Huỳnh qua đời năm 2020, một trong những di nguyện của ông là các con thay cha chăm sóc các nghệ sĩ ở viện, giúp họ có cái Tết an lành.
Ca sĩ Phương Thanh đồng hành chương trình Gala nhạc Việt trao 500 phần quà cho các em học sinh nghèo, mồ côi trên khắp các phường, xã của TP HCM hôm 9/2.
Hồ Ngọc Hà nói bên cạnh những giá trị tinh thần, chương trình là cầu nối để cộng đồng chung tay sẻ chia, mang Tết đến các em nhỏ.
Nghệ sĩ Mỹ Uyên (trái) cùng Ban ái hữu Hội sân khấu TP HCM trao 300 phần quà đến những nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn và công nhân hậu đài các sân khấu, hôm 7/2.
Hoàng Dung
Ảnh: Nhân vật cung cấp