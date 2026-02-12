Nghệ sĩ tặng quà, lì xì người khó khăn

Trước đó, êkíp ca sĩ phối hợp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai và Trung tâm Công tác xã hội TP HCM tổ chức hoạt động Tết sẻ chia tại xã Canh Vinh và Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm (phường Quy Nhơn Tây), tặng hàng trăm suất quà, phong bì cho các hộ dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

"Tôi hy vọng những 'chuyến xe mùa xuân' là nguồn động viên và niềm tin vào một khởi đầu mới cho những hoàn cảnh đang cần thêm điểm tựa trong chặng đường phía trước", Hà Anh Tuấn nói.