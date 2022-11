Nghệ sĩ Tân Nhàn hát 'Đi cấy' cùng dàn giao hưởng

Hà NộiTân Nhàn hát "Đi cấy", "Bèo dạt mây trôi" trên nền cello của nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân và dàn giao hưởng Bucharest (Romania), tối 15/11.

Tân Nhàn Tân Nhàn hát "Đi cấy", "Bèo dạt mây trôi" Ca sĩ Tân Nhàn hát "Đi cấy", "Bèo dạt mây trôi". Video: Hòa Nguyễn

Bài dân ca Đi cấy của Thanh Hóa và Bèo dạt mây trôi (Bắc Ninh) được thể hiện qua tiếng đàn cello của Đinh Hoài Xuân, kết hợp các nghệ sĩ trong Dàn nhạc giao hưởng Bucharest và dàn hợp xướng Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng phối khí.

Giai điệu vừa quen vừa lạ khiến khán giả thích thú, đồng loạt đứng dậy vỗ tay không ngớt khi tiết mục kết thúc. Đinh Hoài Xuân, Tân Nhàn cùng có khát khao giới thiệu âm nhạc truyền thống của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Trước đó, hai nghệ sĩ cello của Romania là Ella Bokor và Razvan Gabriel Suma trình diễn liên khúc Còn duyên (dân ca quan họ Bắc Ninh) và Bắc kim thang (dân ca Nam Bộ), Mladen k Spasinovici phối khí. Khán giả Đức Ngọc (48 tuổi, Hà Nội) cho biết khâm phục tài năng của hai nhạc sĩ phối khí và các nghệ sĩ biểu diễn khi làm mới các làn điệu dân ca Việt Nam. Tiếng cello của các solist được tôn lên nhưng vẫn hài hòa với các nhạc cụ khác trong dàn nhạc.

Ca sĩ Tân Nhàn (áo dài đỏ) trong đêm diễn tối 15/11 ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Hòa Nguyễn

Concert diễn ra trong hai tiếng rưỡi, tôn vinh nhiều nhạc phẩm bất hủ như khúc mở màn vở The marriage of Figaro (Đám cưới Figaro) của Mozart, bản valse The blue Danube (Sông Danube xanh) của Johann Strauss II hay Waves of the Danube (Sóng sông Danube) của Iosif Ivanovici.

Dàn giao hưởng Bucharest chơi 'The Phantom of the opera' Đinh Hoài Xuân (áo trắng) và dàn giao hưởng Bucharest chơi bản "The Phantom of the opera". Video: Hà Thu

Một trong những tiết mục thu hút khán giả là bản The phantom of the opera, ca khúc trong vở nhạc kịch cùng tên nổi tiếng, do Andrew Lloyd Webber, Mladen Spasinovici chuyển soạn cho cello và dàn nhạc. Màn trình diễn của cellist Đinh Hoài Xuân và các nghệ sĩ toát lên chất ma mị, hùng tráng đúng với tinh thần vở opera kinh điển. Một số bản nhạc phim nổi tiếng gắn với các tác phẩm điện ảnh như Bố già (The Godfather), Bản danh sách của Schindler (Schindler's List), Rạp chiếu bóng thiên đường (Cinema Paradiso) cũng được khán giả hưởng ứng.

Các tiết mục nằm trong chương trình Cello Fundamento, do nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân thực hiện thường niên. Bà Cristina Romila - Đại sứ Romania ở Việt Nam - cho biết xúc động xem đêm diễn, chứng kiến lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt trình diễn cùng Dàn giao hưởng Bucharest. Bà cảm ơn Đinh Hoài Xuân đã kết nối các nghệ sĩ hai nước.

Nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân. Ảnh: Hòa Nguyễn

Đinh Hoài Xuân, 35 tuổi, sinh ra ở Quảng Bình và lớn lên ở Huế, học âm nhạc cổ điển từ năm 10 tuổi. Cô tốt nghiệp xuất sắc Thạc sĩ biểu diễn Violoncello tại Học viện Âm nhạc Việt Nam năm 2012. Năm 2019, sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh ngành biểu diễn Cello tại Đại học Âm nhạc Quốc gia Bucharest, Romania, cô trở thành tiến sĩ ngành cello đầu tiên ở Việt Nam.

Nghệ sĩ từng phát hành album Khúc phiêu du một đời, độc tấu tám ca khúc nhạc Trịnh, năm 2013. Cô còn sáng lập chuỗi chương trình Cello Fundamento, đã tổ chức năm lần. Toàn bộ lợi nhuận được Đinh Hoài Xuân trao cho các dự án âm nhạc xã hội, trong đó có chương trình Một triệu bàn tay chạm cello, mục đích giới thiệu nhạc cụ tới các trường học cả nước.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương từng nhận xét Đinh Hoài Xuân là "một nữ nghệ sĩ đã đi đến cùng, chấp nhận mọi thách thức, nuôi hoài bão mạnh mẽ theo cách riêng, quyết tâm đưa vẻ đẹp tuyệt vời của tiếng đàn cello chinh phục công chúng".

Hà Thu