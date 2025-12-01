Nghệ sĩ quyên góp 25 tỷ đồng hỗ trợ người vùng bão lũ

TP HCMCa sĩ Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng hát ở đêm nhạc "Nghĩa tình phương Nam", gây quỹ được 25 tỷ đồng ủng hộ dân vùng bão lũ, tối 30/11.

Gần 25 tiết mục về quê hương, đất nước, tình yêu và con người được các nghệ sĩ biểu diễn trong đêm nhạc thu hút gần 1.000 khán giả. Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Nhung song ca Cho em một ngày (Dương Thụ), nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của người xem. Đàm Vĩnh Hưng nói: "Tôi cảm ơn mọi người dù đóng góp ít hay nhiều cũng cùng một nhịp đập, trái tim hướng đến đồng bào vùng lũ".

Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng hát "Cho em một ngày" Hồng Nhung - Đàm Vĩnh Hưng song ca "Cho em một ngày". Video: Nhân vật cung cấp

Ngoài Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Nhung, nhóm MTV và Thu Hà hòa giọng Lời nguyện cầu sau cơn mưa (Lê Minh MTV sáng tác) với nội dung về sự hồi sinh sau trận lũ lịch sử. Văn Mai Hương trình diễn Ước mơ của mẹ (Hứa Kim Tuyền), Giang Hồng Ngọc hát Việt Nam trong tôi là (Yến Lê), Jimmii Nguyễn thể hiện ca khúc do anh sáng tác - Thương quê. Nhiều nghệ sĩ khác mang đến bản hit hay màn kết hợp, lan tỏa năng lượng tích cực.

Trong gần ba giờ, chương trình kết hợp những tác phẩm quen thuộc và mới. Màn hình LED chiếu video về những mất mát, thiệt hại của cơn bão số 12 ở Huế, Đà Nẵng hay trận lụt lịch sử ở Khánh Hòa, Gia Lai, Đăk Lăk đan xen phần trình diễn, khiến người xem xúc động.

Theo báo cáo, mưa lũ đã làm 98 người chết, 10 người mất tích, gần 1.000 nhà sập, hơn 3.400 nhà hư hỏng, tổng thiệt hại gần 16.200 tỷ đồng. Đăk Lăk chịu tác động nặng nề nhất, ghi nhận 63 người chết.

Các nghệ sĩ hòa giọng trong tiết mục "Việt Nam ơi". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Chương trình do Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP HCM phối hợp phòng trà Không Tên thực hiện với gần 30 sao Việt tham gia. Doanh thu và tiền quyên góp ở đêm diễn sẽ được gửi đến quỹ Tấm lòng Việt để trao cho những hoàn cảnh khó khăn mùa bão lũ. Đại diện ban tổ chức cho biết tổng số tiền tiếp nhận được sau show là 25 tỷ 10 triệu đồng.

Trước đó, nhiều nghệ sĩ Việt chung tay quyên góp. Hà Anh Tuấn trích 500 triệu đồng từ show The Rose sắp diễn ra tại Đà Lạt ủng hộ ba tỉnh Khánh Hòa, Đăk Lăk và Gia Lai. Trong live concert Skynote 2025 - The reflection, Quốc Thiên gửi tặng bà con vùng lũ lụt 200 triệu đồng. Nhiều sao khác hướng về Nam Trung Bộ như Đức Phúc (300 triệu đồng), Mỹ Tâm (300 triệu đồng), Hòa Minzy (200 triệu đồng), Isaac (100 triệu đồng), Bùi Công Nam (100 triệu đồng), MC Thanh Thanh Huyền (100 triệu đồng).

Jimmii Nguyễn hát "Thương quê" Tiết mục "Thương quê" - Jimmii Nguyễn. Video: Hoàng Dung

Hoàng Dung