Nghệ sĩ quốc tế đến Phú Quốc tổng duyệt show pháo hoa nghệ thuật

Các yếu tố văn hóa truyền thống Việt Nam cũng được lồng ghép khéo léo qua hình ảnh con diều bay trên nền pháo hoa, tiếng sáo ngân nga theo giai điệu ca khúc Mẹ yêu con...

Nhiều du khách ấn tượng với màn tổng duyệt.Duy Anh - một doanh nhân đang sống tại Phú Quốc, đã tranh thủ có mặt đúng giờ để theo dõi. Dù đã mua vé xem mùa 2 từ trước, anh vẫn muốn được xem trước vì tò mò. "Đẹp và hoành tráng hơn mùa một rất nhiều", Duy Anh nhận xét sau gần 20 phút theo dõi.

Ông Aleksey Tatarinov (37 tuổi, du khách Mỹ) theo dõi tổng duyệt từ nhà hàng Sun Bavaria GastroPub, cũng ấn tượng với quy mô đầu tư của show dù chưa phải phiên bản hoàn chỉnh.