Nghệ sĩ quốc tế đến Phú Quốc tổng duyệt show pháo hoa nghệ thuật

Show diễn "Bản giao hưởng đại dương" mùa 2 bắt đầu tổng duyệt với màn trình diễn nhào lộn, lái môtô nước mạo hiểm của 21 nghệ sĩ quốc tế, tối 26/10.

Show Bản giao hưởng đại dương - Symphony of the Sea sẽ chính thức công diễn từ 1/11 tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc. Trước đó, từ ngày 26/10, ban tổ chức tiến hành tổng duyệt. Show tổng duyệt chỉ trình diễn khoảng 60% phiên bản đầy đủ nhưng không kém mãn nhãn nhờ hệ thống pháo nước, âm nhạc, ánh sáng laser cùng đội ngũ 21 vận động viên, nghệ sĩ thể thao mạo hiểm quốc tế.

Trong buổi tổng duyệt đầu tiên, 21 vận động viên Jetski, Jetsuft và Flyboard hàng đầu thế giới trình diễn những kỹ thuật có độ khó cao trên vịnh Hoàng Hôn.

Symphony of the Sea mùa 2 đánh dấu sự trở lại của những vận động viên quen thuộc từ mùa 1 như Kristina Isaeva - nữ hoàng Flyboard số 1 thế giới, Lee Sak Yoon - Quán quân UAE Flyboard Competition, Top 3 Flyboard World Cup 2024, và James Curtis - nhà vô địch Jetski Freestyle Championship tại Anh. Ngoài ra phiên bản mới còn quy tụ nhiều nhà vô địch mới gồm Anton Popov - người ba lần vô địch thế giới hạng mục Masters tại Hydro Flight World Cup (2019-2020), hay Geoff Hulet - đương kim vô địch Flyboard quốc gia Canada.

Mở đầu, 6 vận động viên Jetski tập luyện "rẽ sóng" tốc độ cao và bẻ cua gắt, tạo hiệu ứng bọt nước trắng xóa trên mặt biển.

Nối tiếp là màn nhào lộn ở độ cao 15 m với trang phục đèn LED và pháo sáng của các ngôi sao flyboard.

Để biểu diễn, mỗi vận động viên diện trang phục được thiết kế riêng bởi đội ngũ thiết kế Bao Rong, có đính đèn LED điều khiển đồng bộ bằng công nghệ bluetooth. Bao Rong là đơn vị thiết kế phục trang nổi tiếng, từng hợp tác các sự kiện quốc tế và tên tuổi lớn như đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn laser hiện đại của phiên bản mới được thiết kế bởi LaserVision - đơn vị chuyên thực hiện những màn trình diễn nước, âm thanh và ánh sáng quy mô lớn. Nhiều công trình do họ thực hiện được ghi nhận kỷ lục Guinness thế giới như show diễn Imagine tại Dubai Festival City (Dubai) hay Wonder Full tại Marina Bay Sands (Singapore)... Đặc biệt, Symphony of the Sea mùa 2 sẽ do ông Shannon Brooks - Giám đốc Laservision, trực tiếp cầm trịch thiết kế. Đại diện công ty cho biết phiên bản mới dự kiến chất lượng và ấn tượng hơn cả Bản giao hưởng đảo xanh tại Cát Bà - show diễn từng đạt kỷ lục Guinness.

Mỗi buổi tổng duyệt kéo dài khoảng 20 phút với công nghệ trình diễn tạo hình từ ánh sáng, laser cùng hơn 750 quả pháo, mang đến những hiệu ứng đa dạng từ pháo hoa, pháo nước, pháo sáng, pháo Jetski, pháo diều... Nhạc nền là những bản hit toàn cầu được phối lại với nhịp độ đã qua tính toán tỉ mỉ để đồng bộ cùng chuyển động của các vận động viên.

Các yếu tố văn hóa truyền thống Việt Nam cũng được lồng ghép khéo léo qua hình ảnh con diều bay trên nền pháo hoa, tiếng sáo ngân nga theo giai điệu ca khúc Mẹ yêu con...

Nhiều du khách ấn tượng với màn tổng duyệt.Duy Anh - một doanh nhân đang sống tại Phú Quốc, đã tranh thủ có mặt đúng giờ để theo dõi. Dù đã mua vé xem mùa 2 từ trước, anh vẫn muốn được xem trước vì tò mò. "Đẹp và hoành tráng hơn mùa một rất nhiều", Duy Anh nhận xét sau gần 20 phút theo dõi.

Ông Aleksey Tatarinov (37 tuổi, du khách Mỹ) theo dõi tổng duyệt từ nhà hàng Sun Bavaria GastroPub, cũng ấn tượng với quy mô đầu tư của show dù chưa phải phiên bản hoàn chỉnh.

Show diễn Bản giao hưởng đại dương trình diễn hàng ngày lúc 19h50. Nhà hàng Sun Bavaria GastroPub với khán đài hai tầng hướng biển thoáng đãng, rộng rãi, có khung kính trần cao, là một trong những điểm theo dõi show cho khán giả thích vừa xem, vừa thưởng thức bữa tối cao cấp và bia thủ công Sun Kraft Beer sản xuất ngay trên đảo. Ngoài ra du khách có thể lên Cầu Hôn nếu muốn theo dõi show từ trên cao. Cây cầu này cũng là điểm duy nhất du khách có thể tương tác trực tiếp với các vận động viên.

Symphony of the Sea do Tập đoàn Sun Group cùng H2O Events và Laservision - hai nhà sản xuất hàng đầu trong ngành trình diễn pháo hoa và ánh sáng toàn cầu, phối hợp thực hiện lần đầu vào năm 2024. Năm nay, show diễn trở lại với phiên bản mới hoàn toàn, được nâng cấp cả về nội dung, công nghệ trình diễn, quy mô và dàn nghệ sĩ tham dự.

