Nghệ sĩ Quốc Hưng hát về quê hương

Nghệ sĩ Quốc Hưng, Thu Hằng hát "Đất nước hôm nay", trường ca về quá trình dựng xây và vươn mình của quê hương, do Nguyễn Thành Trung sáng tác.

Nghệ sĩ Quốc Hưng hát 'Đất nước hôm nay' MV "Đất nước hôm nay", ra mắt ngày 23/1. Video: Nhân vật cung cấp

Giọng ca gạo cội cho biết kiểm soát để vừa giữ được sự trang nghiêm, vừa không làm mất đi phần tình cảm của bài hát. Anh là người gợi ý nhạc sĩ bổ sung phần giọng nữ và hợp xướng, để trường ca giàu tính học thuật và có chiều sâu hơn.

Tác phẩm gồm sáu chương, đưa người nghe trở về cội nguồn dân tộc qua dòng chảy lịch sử. Nhạc sĩ tìm cảm hứng từ những khoảnh khắc đời thường: Người nông dân cày cấy trên cánh đồng, tiếng cười rộn rã của học sinh khi tan trường hay ánh mắt xúc động của các cựu binh trong ngày hội non sông. Lấy con người làm trung tâm, tác giả định nghĩa Tổ quốc là những điều bình dị như "gốc lúa bờ tre", "giọt mồ hôi trên trán cha", "vạt áo bạc màu trên vai mẹ". Ban đầu, trường ca dài khoảng 15 phút. Nguyễn Thành Trung sau đó cắt bỏ nhiều đoạn để tác phẩm cô đọng, dễ tiếp cận khán giả.

Nghệ sĩ Quốc Hưng trong MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhạc sĩ chọn hình thức trường ca vì muốn thể hiện đầy đủ suy nghĩ của anh về đất nước. Theo anh, hồn cốt dân tộc là nền văn minh lúa nước, được lưu giữ qua nhiều thời kỳ. "Trong tiếng Anh, Tổ quốc là 'homeland'. 'Home' là nhà còn 'land' là đất. Với tiếng Việt, quê hương không chỉ là đất mà còn là 'nước'. Trong đất có nước, có cả một hệ sinh thái tạo nên sự sống", nhạc sĩ lý giải ý tưởng tác phẩm.

MV có nhiều tư liệu lịch sử và hình ảnh từ lễ kỷ niệm A80. Êkíp cho biết mất nhiều thời gian chắt lọc, sắp xếp hài hòa nhất để có thể truyền tải thông điệp và giá trị nghệ thuật, đảm bảo mạch cảm xúc của người xem. Trước Đất nước hôm nay, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung từng viết các ca khúc Tôi đi, Xin rạng ngời, Đất nước yêu người, Đất nước vươn mình, Đất ơi nở hoa.

Ca sĩ Quốc Hưng 55 tuổi, quê ở Hà Nội, là một trong những giọng opera hàng đầu, học trò của nghệ sĩ Trần Hiếu. Anh là giọng bass trầm hiếm có, từng đoạt nhiều giải cao trong các cuộc thi thính phòng trong và ngoài nước. Năm 2019, anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Anh hiện giữ chức giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh là người hát mở màn lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm ngày 30/4 ở TP HCM năm ngoái.

Thu Hằng 30 tuổi, là quán quân dòng nhạc dân gian tại Sao Mai 2015. Cô tốt nghiệp khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia. Ca sĩ từng phát hành nhiều album, MV mang cảm hứng dân ca.

Hà Thu