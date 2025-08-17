Nghệ sĩ Phi Điểu đóng MV về tình bà cháu

Nghệ sĩ Phi Điểu, 92 tuổi, hóa thành người bà tảo tần nuôi cháu khôn lớn, trong MV mùa Vu Lan của ca sĩ Khánh An.

Trích MV "Tìm mẹ trong mơ" của Khánh An Trích MV "Tìm mẹ trong mơ" của Khánh An. Video: Nhân vật cung cấp

Diễn viên gạo cội đóng MV với ca khúc do Khánh An sáng tác, lấy cảm hứng từ bà ngoại của cô. Nghệ sĩ cho biết xúc động vì ca từ: "Chiều nghiêng nắng rơi sau hàng cau/ Con trở lại tìm về nhà mái nhà xưa/ Tiếng mẹ ru còn vang đâu đó/ Trong giấc mơ con gọi: Mẹ ơi".

Khánh An mời nghệ sĩ Phi Điểu đóng MV vì từng xem nhiều tác phẩm truyền hình bà thể hiện. Nét phúc hậu của diễn viên cũng khiến cô nhớ về người bà qua đời gần một năm trước vì bạo bệnh, khi cô đang thi Solo cùng bolero.

Tạo hình nghệ sĩ Phi Điểu trong MV. Ảnh: Khoa Trần

Ở tuổi xế chiều, diễn viên Phi Điểu đều đặn đi diễn, đóng phim, ghi hình MV. Thỉnh thoảng, bà lái xe máy đến địa điểm quay ở TP HCM và các nơi lân cận. Ban đầu, các con lo lắng vì tuổi tác bà đã cao, song nghệ sĩ động viên, cho biết việc ra đường, đi làm thường xuyên giúp bà tôi luyện tinh thần vững vàng, tư duy linh hoạt hơn.

Bà nói may mắn sức khỏe ổn định, không mắc bệnh nền nào đáng kể. Diễn viên không có chế độ dinh dưỡng đặc biệt, chỉ ăn uống đạm bạc, hạn chế sử dụng thực phẩm lạ. Do đặc thù nghề diễn đi sớm về khuya, những ngày không có lịch diễn, bà tranh thủ ở nhà nghỉ ngơi, ngủ bù để lấy lại sức. "Mấy chục năm nay, tôi đã quen với lịch trình như thế", diễn viên kỳ cựu cho biết.

Nghệ sĩ tên thật Nguyễn Thị Phi, nổi tiếng với vai người mẹ, người bà của truyền hình miền Nam. Năm 1954, bà từ Nam tập kết ra Bắc, trở thành phát thanh viên giọng Nam bộ của Đài tiếng nói Việt Nam. Sau này về lại TP HCM, bà chuyển công tác vào Đài phát thanh TP HCM.

Diễn viên Phi Điểu được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1997. Bà diễn xuất từ năm 2000, để lại dấu ấn trong các vai phụ nữ tần tảo, chịu nhiều bất hạnh ở các phim: Blouse trắng, Thụy khúc, Bên đường lá đỏ. Bà còn đóng quảng cáo, minh họa cho video nhạc. Bà có hai con với chồng - cố nhạc sĩ Phan Nhân.

Khánh An cho biết đặt tên bài hát là Tìm mẹ trong mơ vì vốn xem bà như người mẹ thứ hai. "Mỗi tối, khi tôi và mẹ đi diễn về, bà luôn chờ sẵn trước cửa, có khi đến hai, ba giờ sáng. Ở nhà, tôi ít khi phải làm gì vì bà luôn làm thay cháu, từ nấu ăn đến rửa chén", cô nói.

Tâm nguyện của bà Khánh An trước khi mất là được nghe cô hát trong cuộc thi nhưng không kịp. Cô thực hiện MV như món quà gửi tặng những người bà nhân mùa Vu Lan sắp tới.

Khánh An, 18 tuổi, sinh ra, lớn lên ở Hà Nội, là con gái của Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Mạnh Hùng, ông nội là nghệ sĩ cải lương Nguyễn Thanh Tùng. Cô từng giành giải nhất Giọng hát triển vọng 2017, Thần tượng bolero nhí 2018, á quân Giọng hát Việt nhí 2019. Năm 2024, cô đoạt danh hiệu á quân Solo cùng bolero. Nhiều sản phẩm của Khánh An gây chú ý trên YouTube như: Tìm em câu ví sông Lam (36 triệu lượt xem), Xin em đừng khóc vu quy (7,8 triệu), Hai quê (6,5 triệu).

Khánh An hát "Dấu chân kỷ niệm" Khánh An hát "Dấu chân kỷ niệm" (Thúc Đăng) tại chung kết "Solo cùng bolero 2024". Video: THVL

Mai Nhật