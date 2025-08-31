Nghệ sĩ Như Quỳnh gây xúc động với vai mẹ Việt Nam anh hùng

Diễn viên Như Quỳnh khiến khán giả rơi nước mắt khi khắc họa nỗi đau của mẹ Việt Nam anh hùng trong MV ''Nỗi đau giữa hòa bình''.

Sau hơn một tuần ra mắt, ca khúc hiện đạt 10 triệu lượt xem ở YouTube. Trên các nền tảng mạng xã hội khác, tác phẩm được nhiều khán giả thảo luận. Bên cạnh giai điệu giàu cảm xúc, màn thể hiện của Nghệ sĩ Nhân dân Như Quỳnh trong MV lấy nước mắt người xem.

Bà vào vai người mẹ có con trai chiến đấu ở trận Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Dù xuất hiện không nhiều, nghệ sĩ gạo cội lột tả nỗi đau của hậu phương thời chiến. Ánh nhìn đầy lo lắng của bà ngày tiễn con ra trận, ráo riết tìm anh trong đoàn quân trở về từ cuộc chiến hay giọt nước mắt đau xót khi nhận tin con hy sinh khiến khán giả cảm nhận những mất mát của chiến tranh. Thùy Dung, 20 tuổi, Hà Nội nói diễn xuất của nghệ sĩ Như Quỳnh, Hòa Minzy hòa quyện cùng phần âm nhạc giúp đẩy cảm xúc của khán giả lên cao trào.

Nỗi đau giữa hòa bình là video ca nhạc đầu tiên mà nghệ sĩ Như Quỳnh đóng. Bà cho biết nhận lời tham gia vì muốn phối hợp một ca sĩ để thực hiện tác phẩm nghệ thuật hưởng ứng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Từng đi qua chiến tranh, diễn viên thấu hiểu nỗi đau của người mẹ, người vợ khi ấy. Theo bà, không gì đau lòng hơn khi họ chấp nhận dâng hiến người chồng, người con trai của mình cho cuộc chiến giành độc lập dân tộc.

Như Quỳnh sinh năm 1954, là con của hai nghệ sĩ cải lương Tiêu Lang và Kim Xuân. Thuở nhỏ, bà hay được bố mẹ đưa đi sinh hoạt tại Cung thiếu nhi Hà Nội, được thu âm một số ca khúc thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam. Năm 1970, nghệ sĩ tốt nghiệp khoa Cải lương khóa đầu tiên của Trường Nghệ thuật Hà Nội (nay là Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội), về công tác tại Đoàn Cải lương Chuông Vàng.

Dù học cải lương, bà bén duyên với phim ảnh, nổi tiếng qua các tác phẩm như Bài ca ra trận, Đến hẹn lại lên, Ngày lễ thánh, Mối tình đầu. Những năm gần đây, bà đóng vai các bà mẹ trong phim truyền hình Đừng bắt em phải quên, Hương vị tình thân. Sau Hành trình công lý (2022), bà chưa nhận phim mới vì muốn dành thời gian nghỉ ngơi.

Ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác sau gần một tuần tìm hiểu, xem phim để nuôi cảm xúc, hoàn thành trong ba ngày. Đạo diễn Đặng Thái Huyền - người thực hiện dự án Mưa đỏ - chọn nhạc phẩm làm ca khúc chính của phim vì đánh giá thông điệp nhân văn, giọng hát Hòa Minzy giàu cảm xúc. "Tôi tin bài hát sẽ có đời sống riêng, mạnh mẽ và lâu dài", đạo diễn nói.

