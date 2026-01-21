Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Tuấn qua đời

Hà NộiNghệ sĩ Hoàng Tuấn, nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long, Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội, qua đời ở tuổi 70 vì ung thư gan.

Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Quốc Khanh - học trò của nghệ sĩ Hoàng Tuấn - cho biết ông mất lúc 17h10 ngày 20/1. Lễ viếng diễn ra lúc 9h-10h ngày 23/1 tại Nhà tang lễ Quốc gia. Lễ truy điệu và đưa tang được tổ chức vào 10h15 cùng ngày. Thi hài ông được hỏa táng và an táng ở Đài hóa thân Hoàn vũ Văn Điển.

Hồi tháng 11/2025, ông làm cố vấn nghệ thuật cho vở rối Tấm Cám của Nhà hát Múa rối Thăng Long - tác phẩm dự Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ sáu tại Ninh Bình. Sau bế mạc, ông có biểu hiện nôn ra máu, nhận kết quả ung thư gan. Trải qua đợt điều trị đầu tiên, ông được về nhà một tuần. Khi nghệ sĩ quay lại kiểm tra, bệnh đã ở giai đoạn cuối.

Theo Bạch Quốc Khanh, những ngày nghệ sĩ Hoàng Tuấn nằm viện, các nghệ sĩ trẻ của Nhà hát Múa rối Thăng Long thay nhau phụ gia đình trông nom, chăm sóc ông. Do bệnh nặng, ông sớm xác định tinh thần, luôn giữ không khí vui vẻ, động viên mọi người lạc quan.

Diễn viên Bạch Quốc Khanh có nhiều kỷ niệm làm nghề cùng ông. Năm 2004, anh tham gia vai chính diện đầu tiên trong vở Thánh Gióng - bài tốt nghiệp ngành Đạo diễn sân khấu của nghệ sĩ Hoàng Tuấn. Ở tác phẩm Tấm Cám - vở diễn cuối cùng do nghệ sĩ làm cố vấn nghệ thuật, anh cũng được giao thể hiện nhân vật chính.

Trong ấn tượng của học trò, nghệ sĩ Hoàng Tuấn say nghề, có tình yêu lớn với múa rối, đồng thời lan tỏa năng lượng ấy đến những người xung quanh. Là ''trai phố cổ'', ông ứng xử tinh tế, lịch thiệp, không to tiếng với các diễn viên. Hơn 20 năm làm việc cùng nghệ sĩ, Bạch Quốc Khanh chưa từng thấy ông nặng lời, luôn cư xử chừng mực cả trên sân khấu lẫn cuộc sống thường ngày. Quá trình làm việc, ông Hoàng Tuấn không áp đặt mà chỉ gợi mở con đường, tôn trọng mọi sáng tạo của diễn viên.

Nghệ sĩ Hoàng Tuấn. Ảnh: Nhà hát Múa rối Thăng Long

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Tuấn sinh năm 1956 tại Hà Nội, có tình yêu với múa rối từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp phổ thông năm 1978, ông theo học lớp đào tạo đầu tiên của Nhà hát múa rối Trung ương, do chuyên gia của Nga dạy.

Năm 1998, ông là Tổ phó Tổ diễn viên của Đoàn Múa rối Hà Nội (nay là Nhà hát Múa rối Thăng Long), sau đó là Phó Trưởng đoàn diễn viên, Phó Giám đốc và giữ chức Giám đốc Nhà hát vào năm 2009. Năm 2003, ông học lớp đạo diễn của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, cùng thời các Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương, Anh Tú, Quốc Chiêm, Quốc Anh.

Ông đạo diễn nhiều vở gây tiếng vang như Huyền thoại Tiên Rồng, Câu chuyện tình người, Linh thiêng hai tiếng đồng bào. Sau khi nghỉ hưu, nghệ sĩ vẫn làm đạo diễn hoặc cố vấn nghệ thuật cho nhiều tác phẩm lẫn chương trình nghệ thuật của Nhà hát Múa rối Thăng Long. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015.

Phương Linh