Nghệ sĩ Nguyễn Chí Tâm qua đời vì tai nạn giao thông

Long AnNghệ sĩ cải lương Nguyễn Chí Tâm - 43 tuổi, quán quân "Tài tử miệt vườn" - mất vì tai nạn giao thông khi lái xe máy đi diễn.

Chị Mỹ Tiên - người thân gia đình - cho biết tối 6/12, sau khi diễn tại Tây Ninh, anh lái xe về nhà ở Long An. Trên đường đi, anh va chạm với một xe tải, thiệt mạng tại chỗ. Linh cữu nghệ sĩ được quàn tại nhà riêng ở Long An. Sáng 9/12, thi hài được đưa đi an táng tại Nghĩa trang Rừng Ông (xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Nguyễn Chí Tâm tại cuộc thi "Tài tử miệt vườn 2019". Ảnh: Truyền hình Đồng Tháp

Nhiều đồng nghiệp bàng hoàng trước sự việc. Ca sĩ Thy Nhung cho biết từng hát phụ diễn cho anh tại Tài tử miệt vườn. "Xin tiễn anh về miền an lạc, cầu nguyện cho vợ con anh có được cuộc sống bình an", Thy Nhung nói.



Người thân cho biết anh vốn là trụ cột chính của gia đình, nuôi mẹ, vợ - đang mắc bệnh tim - và một con nhỏ. Năm 2019, câu chuyện anh vượt khó đi thi vọng cổ tại Tài tử miệt vườn truyền cảm hứng đến đông đảo khán giả. Khi đó, vợ chồng Chí Tâm sống trong một căn chòi nhỏ ở Long An, được cất nhờ trên một mảnh đất hoang sơ, chăn vịt thuê. Anh từng cho biết: "Ca hát là đam mê cả đời tôi muốn thử sức, làm nghệ sĩ một tháng thôi cũng được. Nếu không có duyên, tôi sẽ trở về quê, tiếp tục là anh nông dân như bấy lâu nay".

Tiết mục của Nguyễn Chí Tâm thu hút 1,5 triệu lượt xem trên YouTube năm 2019 Tiết mục của Nguyễn Chí Tâm tại "Tài tử tranh tài" năm 2019, thu hút 1,5 triệu lượt xem trên YouTube. Video: Truyền hình Đồng Tháp

Đêm chung kết, anh ghi dấu với vai Thi Sách bằng lối hát tự sự, vượt qua gần 1.000 thí sinh để đoạt quán quân. Giám khảo - nghệ sĩ Ngọc Huyền - đánh giá chất giọng mộc mạc, chân chất, phong cách biểu diễn đậm nét miền Tây của Nguyễn Chí Tâm là yếu tố giúp anh chiến thắng.

Nghệ sĩ cải lương Nguyễn Chí Tâm sinh năm 1979 ở Đức Hòa, Long An, yêu thích ca hát từ nhỏ. Do hoàn cảnh khó khăn, anh còn làm nhiều nghề khác. Một giai đoạn, anh vỡ nợ do làm thầu xây dựng, phải bán nhà trả nợ. Sau đó, anh nên duyên với người vợ hiện tại - con gái của một nhạc công ở địa phương. Ngoài đi hát, Nguyễn Chí Tâm còn làm thợ hồ để tăng thu nhập.

Nghệ sĩ Chí Tâm bên vợ con sau khi thi "Tài tử miệt vườn". Ảnh: Mỹ Tiên

Khi trở thành quán quân Tài tử miệt vườn, Nguyễn Chí Tâm dùng 80 triệu đồng tiền thưởng trả nợ cho người quen, đưa vợ đi khám bệnh. Cuộc sống của nam nghệ sĩ được cải thiện hơn trước. Anh tiếp tục gây chú ý khi tham gia các cuộc thi Sao kết nối, Lửa tài tử miệt vườn... của đài truyền hình Đồng Tháp.

Trên YouTube, nhiều tiết mục của anh gây sốt, đạt hàng trăm nghìn lượt xem như Vọng cổ tình nước, Nửa đời hương phấn, Máu thắm đồng Nọc Nạn...

Mai Nhật