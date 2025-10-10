Nghệ sĩ Mỹ Duyên, Kim Xuân đóng MV Đàm Vĩnh Hưng

NSƯT Mỹ Duyên, Kim Xuân kể câu chuyện của những phụ nữ tìm lại niềm tin sau tổn thương trong MV "Chỉ anh làm em khóc".

MV "Chỉ anh làm em khóc" - Đàm Vĩnh Hưng MV "Chỉ anh làm em khóc" - Đàm Vĩnh Hưng, phát tối 8/10. Video: Nhân vật cung cấp

Đàm Vĩnh Hưng cho biết mời hai nghệ sĩ vì có mối quan hệ thân thiết cũng như tài năng của họ. Anh tin Mỹ Duyên và Kim Xuân sẽ góp phần lột tả đậm nét hơn thông điệp của bài hát mà anh cùng nhạc sĩ muốn truyền tải.

Kim Xuân nói khi nghe qua nhạc phẩm, bà thấy đồng cảm. "Đàm Vĩnh Hưng luôn hết mình, chăm chút cho từng sản phẩm, đó là điều tôi rất quý", diễn viên cho biết.

Trong MV, NSƯT Mỹ Duyên, Kim Xuân cùng vũ công Minh Anh dùng diễn xuất, điệu múa để kể câu chuyện của ba nhân vật mang trong mình nỗi niềm riêng: người khắc khoải chờ đợi mối tình cũ, người chịu bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần, người bị thao túng tâm lý, tuyệt vọng tìm lối thoát. Họ đều mạnh mẽ bước ra khỏi bóng tối, hướng đến tự do và niềm tin. Trong quá trình quay video, Đàm Vĩnh Hưng cho biết nhiều lần "nổi da gà" trước diễn xuất của hai nghệ sĩ.

Chỉ anh làm em khóc được Trần Mạnh Cường sáng tác dành riêng cho Đàm Vĩnh Hưng. Anh cùng tác giả chỉnh sửa hơn chục lần về lời lẫn bản phối mới thấy ưng ý.

Từ trái sang: vũ công Minh Anh (ngồi), Mỹ Duyên, Đàm Vĩnh Hưng, Kim Xuân. Ảnh: Thành Phạm

Nghệ sĩ Kim Xuân 69 tuổi, là con gái của nghệ sĩ hề Vui Tươi, theo nghề diễn từ năm 19 tuổi. Diễn viên có ngoại hình đẹp và đa năng, vào đủ loại vai từ bi đến hài trên cả sân khấu, phim điện ảnh và truyền hình. Kim Xuân được khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn trên sân khấu kịch như Xuân trong Ngôi nhà không có đàn ông, Diệu trong Thời con gái đã xa, bà Hoán trong Nhân danh công lý. Ở lĩnh vực điện ảnh, nữ nghệ sĩ tham gia nhiều phim như Xương rồng đen, Ngọn cỏ gió đùa, Dù gió có thổi, Có căn nhà nằm nghe nắng mưa, Sắc đẹp dối trá. Với truyền hình, bà tham gia các phim Người đẹp Tây Đô, Bến tình yêu, Bí mật đàn ông.

Nghệ sĩ Mỹ Duyên, 54 tuổi, quê TP HCM. Ở thập niên 1990-2000, chị góp mặt trong nhiều phim gây chú ý như Xóm nước đen, Gái nhảy, Lọ Lem hè phố. Sau đó, chị phát triển sự nghiệp ở sân khấu kịch.

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, 54 tuổi, quê ở Quảng Nam. Năm 1998, anh đoạt giải tư Tiếng hát truyền hình TP HCM. Từ đầu thập niên 2000 đến nay, anh hoạt động liên tục, gây chú ý với khán giả qua nhiều thể loại như nhạc xưa, trữ tình, bolero và nhạc trẻ. Anh phát hành các album như Hưng (2004), Dạ khúc cho tình nhân (2005), Tình ca hoài niệm (2006), Giải thoát (2007). Năm 2022, ca sĩ công bố có con ruột nhưng giữ kín thông tin mẹ của bé.

Hoàng Dung